Spider-Man 3 : Andrew Garfield, Alfred Molina et Kirsten Dunst reviennent

Murmuré, teasé mais jamais confirmé, Spider-Man 3 semble enfin prendre officiellement la direction d’un Spider-Verse en bonne et due forme alors que le retour de Alfred Molina, de Andrew Garfield et Kirsten Dunst est confirmé par The Hollywood Reporter.

Le MCU en prenait sérieusement la direction avec l’arrivée de Sam Raimi à la direction de Dr Strange Multiverse of Madness, une situation devenue plus qu’équivoque lorsque Benedict Cumberbatch est justement attitré comme nouveau mentor de Peter Parker. Récemment on apprenait que Jamie Foxx serait de retour dans l’univers arachnéen, même si cette fois il quitterait le bleu qui caractérisait son personnage dans The Amazing Spider-Man 2.

D’ailleurs, coup de tonnerre à Hollywood alors que Andrew Garfield s’ajoute officiellement au casting de ce Spidey 3.0. De quoi augurer du meilleur, surtout que Kirsten Dunst, la MJ de la première trilogie sera présente, il ne reste donc plus qu’à Tobey Maguire de confirmer sa présence pour que la sainte trinité soit complète. Une présence indispensable alors que la confirmation tombe selon laquelle son vieil ennemi incarné par Alfred Molina revêtira les pinces du costume de son Docteur Octopus. De quoi nous émouvoir puisqu’aucun film super-héroïque n’avait égalé Spider-Man 2, avec notamment la scène du train, qui n’a pas pris une ride (ou presque) en 16 ans…

On peut remercier le génial film animé Into The Spiver-Verse (New Generation chez nous) pour avoir motivé Sony et donc Marvel à concrétiser cette éminente réunion.

Reste cependant à savoir si ces caméos serviront de plus amples directions narratives et il nous tarde de connaître le véritable antagoniste de Tom Holland dans ce troisième opus toujours réalisé par Jon Watts.

Spider-Man 3 devrait sortir en novembre 2021.