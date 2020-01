Télévision – Golden Globes 2020 : la liste complète des gagnants et des nommés

Chernobyl, Succession et Fleabag sont les grands vainqueurs des Golden Globes 2020.

Qui sont les acteurs, les actrices, les séries télévisées et mini-séries qui ont marqué cette année 2019 et se sont vus récompensés lors de cette 77ème cérémonie des Golden Globes ? Réponse ici :

Meilleure série dramatique :

Succession 🏆

Big Little Lies

The Crown

Killing Eve

The Morning Show

Meilleure série comique ou musicale :

Fleabag 🏆

Barry

La Méthode Kominsky

La Fabuleuse Mme Maisel (The Marvelous Mrs. Maisel)

The Politician

Fleabag ©Shutterstock

Meilleure actrice dans une série dramatique :

Olivia Colman (The Crown) 🏆

Jennifer Aniston (The Morning Show)

Jodi Comer (Killing Eve)

Nicole Kidman (Big Little Lies)

Reese Witherspoon (The Morning Show)

Meilleur acteur dans une série dramatique :

Brian Cox (Succession) 🏆

Kit Harington (Game of Thrones)

Rami Malek (Mr. Robot)

Tobias Menzies (The Crown)

Billy Porter (Pose)

Meilleure actrice dans une série comique ou musicale :

Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) 🏆

Christina Applegate (Dead to Me)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel – La Fabuleuse Mme Maisel)

Kirsten Dunst (On Becoming a God in Central Florida)

Natasha Lyonne (Russian Doll – Poupée russe)

Meilleur acteur dans une série comique ou musicale :

Ramy Youssef (Ramy) 🏆

Michael Douglas (La Méthode Kominsky)

Bill Hader (Barry)

Ben Platt (The Politician)

Paul Rudd (Living With Yourself)

Meilleure mini-série :

Chernobyl 🏆

Catch-22

Fosse/Verdon

The Loudest Voice

Unbelievable

Chernobyl ©EPA/TASS

Meilleure actrice dans une mini série ou un téléfilm :

Patricia Arquette (The Act) 🏆

Helena Bonham Carter (The Crown)

Toni Collette (Unbelievable)

Meryl Streep (Big Little Lies)

Emily Watson (Chernobyl)

Meilleur acteur dans une mini-série :

Russell Crowe (The Loudest Voice) 🏆

Christopher Abbott (Catch-22)

Sacha Baron Cohen (The Spy)

Jared Harris (Chernobyl)

Sam Rockwell (Fosse/Verdon)

Meilleure actrice dans un second rôle dans une mini-série, série ou téléfilm :

Michelle Williams (Fosse/Verdon) 🏆

Kaitlyn Dever (Unbelievable)

Joey King (The Act)

Helen Mirren (Catherine the Great)

Merritt Wever (Unbelievable)

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série, mini-série ou téléfilm :

Stellan Skarsgård (Chernobyl) 🏆

Alan Arkin (La Méthode Kominsky)

Kieran Culkin (Succession)

Andrew Scott (Fleabag)

Henry Winkler (Barry)

Récompense Carol Burnett :

Ellen DeGeneres 🏆 pour l’ensemble de son oeuvre télévisuelle

Notre palmarès de cette année 2019 est à retrouver ici : Les meilleures et les pires séries de 2019 selon la rédac’.