Spider-man 3 : Doctor Strange sera le mentor de Spidey

Benedict Cumberbatch rejoint Tom Holland dans son rôle de Doctor Strange pour la prochaine suite de Spider-Man 3.

Après le génie technologique et le super espion, est-ce que le maître des arts mystiques sera le nouveau mentor de la jeune araignée ? C’est bien ce qu’il semblerait puisque le Docteur Strange rejoint la distribution de la suite de Far From Home, une nouvelle fois réalisé par Jon Watts. Cela alors que son propre sequel solo, In the Multiverse of Madness attendu le 23 mars 2022, sera réalisé par Sam Raimi, le cinéaste ayant donné ses premières lettres de noblesse sur grand écran à l’homme araignée. La boucle est bouclée.

Mais bien plus encore cette annonce, conjointe avec le retour de Jamie Foxx en Electro, affirme de plus en plus la théorie de multivers Spider-Man en prise de vue réelle. Le succès de Into the Spider-verse aurait-il donné des envies de transposer les réalités alternatives en live action ? Tout laisse effectivement présager que Tobey Maguire et Andrew Garfield pourraient reprendre leur costume pour se balancer auprès de Tom Holland. Et ça donne envie.

Spider-man 3 sortira sur nos écrans le 15 décembre 2021.