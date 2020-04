Sam Raimi réalisera bien Doctor Strange 2

Sam Raimi confirme qu’il remplacera bel et bien Scott Derrickson à la réalisation de Doctor Strange : in the Multiverse of Madness.

Variety annonçait il y a deux mois que suite au départ de Scott Derrickson pour différents créatifs, le papa de la première trilogie Spider-Man était envisagé pour prendre le relais. Et c’est lors d’une conférence téléphonique avec ComingSoon que Raimi confirme la rumeur, au détour d’un rappel d’un rédacteur au cinéaste que ce dernier avait déjà fait mention au Sorcier Suprême dans Spider-Man 2 :

« J’adorais Dr. Strange étant enfant, mais il était toujours après Spider-Man ou Batman pour moi, il était plutôt en 5e position de mes personnages de comics préférés. Il était très original, mais quand nous avons tourné ce passage dans Spider-Man 2, je n’avais aucune idée que nous ferions un jour un film Doctor Strange, et c’est vraiment amusant que cette ligne soit présente dans le le film. Je dois dire que je souhaiterai avoir eu la prévoyance de savoir que j’allais être impliqué sur le projet. »

Et autant dire que Marvel et Kevin Feige ont tiré le gros lot en embauchant Raimi, lui qui a révolutionné et donné ses lettres de noblesse au cinéma de super-héros, sans qui le genre ne serait pas là où il en est aujourd’hui. De plus, adulé par les fans et ayant une réputation bien installé dans le 7ème Art Hollywoodien, le projet décrit comme “un film d’horreur tout public” ne pouvait rêver mieux comme réalisateur que celui d’Evil Dead pour alterner moment de frisson et de grand spectacle.

Doctor Strange : in the Multiverse of Madness est attendu dans nos salles pour Halloween, le 27 octobre 2021.