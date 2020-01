Le réalisateur de Doctor Strange 2 claque la porte

Le réalisateur Scott Derrickson abandonne le film Marvel Doctor Strange : In the Multiverse of Madness suite à des différences créatives.

Alors qu’il avait réalisé le premier opus sans embûche, Variety révèle que Scott Derrickson ne rempilera finalement pas pour la suite des aventures du Sorcier Suprême. Un coup dur pour le film qui démarre son tournage en mai prochain. Le réalisateur a vite clarifié la situation sur son compte twitter :

Marvel and I have mutually agreed to part ways on Doctor Strange: In the Multiverse of Madness due to creative differences. I am thankful for our collaboration and will remain on as EP. — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) January 10, 2020

« Marvel et moi avons décidé, d’un commun accord, de ne plus collaborer ensemble sur Doctor Strange : In the Multiverse of Madness, en raison de différends créatifs. Je suis reconnaissant de cette collaboration et resterai producteur exécutif sur le projet. »

Une situation qui n’est pas une première pour Scott Derrickson qui avait déjà abandonné le projet de série Snowpiercer pour des motifs similaires. Ici, nous n’en savons pas plus sur ses raisons. Est-ce que c’est parce que le réalisateur voulait en faire un film d’horreur comme annoncé à la comic con, et très vite nuancé par Kevin Feige ? Ou cela vient-il du fait que le film sera très connecté à la série Wandavision et doit relancer le futur du MCU ? Il reste que cette perte est malheureuse pour le film à la vue de l’appropriation et de la mise en scène inventive du réalisateur pour le premier opus. Espérons que le remplaçant aura de bonne chose à proposer pour ce “multiverse de folie”.

Doctor Strange : In the Multiverse of Madness sortira en salle le 7 mai 2021.