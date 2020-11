Tom Holland et Daisy Ridley font équipe dans le trailer de Chaos Walking

La star de Spider-man et de Star Wars s’unissent dans Chaos Walking, un film de science-fiction post-apocalyptique réalisé par Doug Liman.

Dans un nouveau monde colonisé par des terriens, toutes les femmes sont mortes et les hommes restants peuvent entendre les pensées des autres dans un flux d’image et de sons nommés “Le Bruit”. Tel est le postulat de départ de Chaos Walking, l’adaptation des romans jeunes adultes (titrés Le Chaos en marche en vf) écrits par Patrick Ness.

Jusqu’au jour où le héros de l’histoire Todd Hewitt rencontre Viola Davis, une colon tout juste crashée sur ce nouveau monde où elle s’avère être la seule femme et la seule humaine non dotée du Bruit. De quoi créer quelques convoitises et danger… Le casting pourra aussi compter dans ses rangs Nick Jonas et Mads Mikkelsen dans des rôles antagonistes.

La bande annonce semble sauter à pied joint dans les banalités du genre young adult. Mais la présence à la caméra du papa de Edge of Tomorrow et La mémoire dans la peau attise la curiosité et peut promettre un divertissement honorable.

Chaos Walking sortira sur les grands écrans le 3 Février 2021.