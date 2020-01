Edge of Tomorrow 2 s’annonce compliqué !

Le réalisateur américain Doug Liman nous donne enfin des nouvelles de la suite de Edge of Tomorrow 2, qui s’annonce bien complexe.

Sorti en été 2014, le premier opus, produit par Warner Bros, avait été la petite surprise des blockbusters estivaux. Avec son invasion alien, son high concept de boucle temporel et son Tom Cruise en militaire déserteur, il fut auréolé d’un beau succès (370 541 256 $ dans le monde) qui lui valu la mise en chantier quasi immédiate d’une suite. Puis plus d’infos. Il faut dire qu’entre le réalisateur qui n’a pas arrêté d’enchaîner les projets et un Tom Cruise bien occupé à relancer ses franchises, cela laissait peu de place dans le calendrier pour ce blockbuster quelque peu atypique. Mais c’est au détour d’un post Instagram du réalisateur en compagnie du scénariste Matt Robinson et de la productrice Alison Winter que le projet semble enfin se concrétiser !!

L’équipe pose devant un tableau abondamment griffonné qui reflète la structure de l’histoire, et autant dire que ça l’air d’être un sacré sac de nœud ! Bien évidemment, les éléments sont floutés pour éviter les spoilers, même si les noms des deux protagonistes du premier volet, Cage et Rita, sont eux mis en avant. Une manière de confirmer un retour prochain d’Emily Blunt et Tom Cruise ? Il faut avouer que pour ce dernier cela semble assez difficile sachant qu’il doit tourner les deux suites de Mission Impossible. Mais le projet n’ayant pas encore de date de sortie, ils peuvent aisément prendre tout le temps qu’ils leur faut. On sera au rendez-vous de toute manière.

Edge of tomorrow 2 n’a pas encore de date de sortie.