Le film de Tom Cruise et SpaceX tourné dans l’espace a trouvé son réalisateur

On apprenait que Tom Cruise et la société SpaceX préparait un film dans l’espace, Deadline révèle aujourd’hui le réalisateur et c’est un habitué de l’acteur.

Et c’est effectivement Doug Liman qui retrouvera Tom Cruise après le dyptique Edge of Tomorrow et Barry Seal : American Traffic pour ce projet fou. Après avoir révolutionné le genre de l’action avec La mémoire dans la peau, le cinéaste marquera l’histoire du cinéma en écrivant, réalisant et produisant le premier long métrage filmé dans l’espace.

Le projet étudié par la Nasa et Elon Musk via sa société SpaceX, qui justement envoi sa première capsule habitée ce soir, n’a pour le moment aucun synopsis bien qu’on sache que ce sera un film d’action tourné dans la station spatiale internationale. Aucun studio n’est pour le moment rattaché à ce tournage ambitieux et aucune date n’a été communiquée mais il faudra surement attendre avec les agendas chargés de Cruise (Mission Impossible 7 et 8) et de Liman (Chaos Walking, Edge of Tomorrow 2).

Le film tourné dans l’espace avec Tom Cruise et SpaceX n’a pour le moment aucune date.