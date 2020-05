Mission Impossible 7 : Nicholas Hoult remplacé par un acteur de Titans

Variety révèle que Nicholas Hoult qui devait jouer le méchant dans Mission Impossible 7 et 8 abandonne son rôle et est remplacé par Esai Morales.

Mais c’est tout abord le réalisateur qui a annoncé l’arrivée du Deathstroke de Titans au sein de son casting via un tweet nébuleux.

We all face the same fate…#MI7MI8



(Photo: Jared Fix) pic.twitter.com/dyzXU2Qxij — Christopher McQuarrie (@chrismcquarrie) May 21, 2020

Et c’est dans un deuxième temps que nos confrères américains ont révélé que Morales prenait la place de Nicholas Hoult. En effet, ce dernier ne peut plus assurer le rôle à cause de conflit d’agenda suite au report du tournage provoqué par la crise sanitaire. Un cas qui ne sera pas isolé étant donné l’impact de la pandémie sur l’industrie du cinéma.

Le choix de l’acteur de 57 ans pour remplacer celui de 30 ans marque un écart surprenant de profil. De plus, Hoult est un habitué des grosses productions (X-men) tandis que Morales est plutôt un acteur du petit écran (Ozark, Murder, Titans, NYPD Blue). Mais MacQuarrie a plusieurs fois réussi à magnifier des acteurs peu connus avec des rôles forts et à les propulser au rang de star comme Sean Harris, Vanessa Kirby et évidemment Rebecca Ferguson. Nous ne sommes donc pas à l’abri d’une bonne surprise.

Mission impossible 7 est attendu le 17 novembre 2021 en salles.