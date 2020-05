By Axel PC

Tom Cruise et Elon Musk préparent un film dans l’espace

Parce que la star de Mission Impossible, dont le tournage est décalé, n’hésite pas à sauter à bord de tous les projets les plus risqués pour faire des cascades de plus en plus incroyables, Tom Cruise va s’associer à Elon Musk pour tourner un film dans l’espace.

Après avoir sauté en parachute d’un avion à 7000 mètres, couru sur le plus haut building du monde ou s’être accroché à un A400M qui décollait, le beau Tom rêve d’aller faire des pirouettes en apesanteur, la vraie. Deadline rapporte que pour ce faire, il va collaborer avec la société de Elon Musk, SpaceX, et la NASA pour aller tourner le premier film dans l’espace, le vrai. Pour l’instant le projet en est à ses balbutiements et aucun studio n’est raccroché à ce tournage inédit qui n’est pas encore scénarisé. De quoi donner des sueurs froides aux compagnies d’assurances de l’acteur.

Tom Cruise reviendra dans Mission Impossible 7 et 8.