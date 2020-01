By Axel PC

Christian Bale dans Thor : Love and Thunder ?

On savait que le prochain Thor : Love and Thunder serait particulièrement fou, mais loin d’imaginer que l’ancien Batman, Christian Bale, se reconvertirait chez Marvel.

Pour l’instant rien n’est confirmé et aucun rôle n’est officiellement attribué à l’acteur du Mans 66. Pourtant The Hollywood Reporter sous entend que le bonhomme pourrait jouer Balder le Brave, un Asgardien qui se trouve être le demi-frère de Thor. Un nouveau membre de la famille royale ? Un nouvel ennemi ? Les questions vont bon train quant à la suite de Ragnarok, toujours réalisée par Taika Waititi et ce nouveau cru de Marvel Studios semble tout aussi rafraichissant.

En espérant que Christian Bale soit bel et bien au casting de Thor : Love and Thunder.