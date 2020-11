Un premier aperçu des Eternals fuite

Alors que le film devait initialement sortir ce mercredi, les Eternals se dévoilent pour la première fois dans de petits visuels.

Qui l’eut cru que ça serait à travers une campagne Leclerc que se dévoileraient les premiers aperçus du très attendu film marvel ? En effet, une internaute à partager l’image d’un autocollant fournit par l’hypermarché, pour une collection spéciale à l’effigie des métrages de la maison des idées et notamment celui concocté par Chloe Zao !

Pour rigoler ma mère m’a ramené des étiquettes #MARVELxLeclerc, et genre je viens de tomber sur un visuel inédit (enfin je crois) de #Eternals ?? 😳 pic.twitter.com/n3dJgx02mA — Léo⚡️ (@yeezkie) November 4, 2020

On y retrouve donc l’équipe où leurs costumes sont avant tout mis en avant. En plus de cela, un look plus précis de Richard Madden sous les traits d’Ikaris a été révélé.

Eternals est prévu sur grand écran le 3 novembre 2021. En attendant, découvrez leur version papier !