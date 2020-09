She-Hulk : Tatiana Maslany sera la cousine de Bruce Banner

By Axel PC

Les choses bougent enfin chez Marvel Studios avec l’officialisation de Tatiana Maslany dans le rôle de She-Hulk dans la série éponyme.

Hailee Steinfeld chez Hawkeye, Geraldine Viswanathan convoitée pour incarner Miss Marvel, Jonathan Majors en grand méchant de Ant-Man 3, c’est maintenant la cousine de Bruce Banner qui fait son entrée dans la grande famille du MCU. L’actrice qu’on a pu voir récemment dans Perry Mason ou dans Orphan Black est même chaleureusement accueillie par le géant vert actuel de Disney+, Mark Ruffalo himself. A voir si la série se placera dans la timeline actuelle du MCU avec un Hulk et Banner déjà fusionnés, lesquels pourraient servir de mentor à la jeune recrue.

Victime collatérale de l’assassinat de son père, Jennifer Walters est entre la vie et la mort jusqu’à ce que son fameux cousin, le scientifique Bruce Banner, ne la sauve in-extremis en transfusant son propre sang, chargé en radiations gamma. Dès lors, la voilà capable de se transformer quand bon lui semble, sans perte de conscience ni de capacités intellectuelles, soit beaucoup mieux que son cousin à ses débuts. Telle est l’histoire papier rapidement résumée et reste à savoir maintenant si la scénariste Jessica Gao (Rick & Morty) et la réalisatrice Kat Coiro (Brooklyn 99, Shameless) exploreront cette direction.

She-Hulk arrivera sur Disney+ en 2022.