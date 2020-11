Tom & Jerry s’offrent un trailer pour leur premier film en live-action

Les deux trublions iconiques des productions Hanna-Barbera apparus il y a pile 80 ans cette année ne sont plus à présenter même si la Warner vient de nous dévoiler une bande-annonce inédite pour un film en live action sobrement intitulé Tom & Jerry.

Un retour inespéré pour les afficionados du chat et de la souris et du genre slaptsick cartoonesque en général qui verra donc pour la première fois les deux personnages animés s’inviter sur le grand écran. A la façon de Qui veut la peau de Roger Rabbit, les indémodables protagonistes et leurs accessoires s’offrent un relooking animé en cel-shading et 3D discrète du plus bel effet au milieu d’acteurs et décors véritables. Une jolie façon de moderniser le mythe sans parjurer son matériel original. Cependant, on a des doutes sur l’implication de Michael Peña et de Chloë Grace Moretz en bons faire-valoir artificiels pour valoriser le duo animal au milieu du meilleur hôtel de New York, lequel doit justement accueillir le « mariage du siècle ». Ça risque d’être musclé.

Tom & Jerry sortira le 3 mars 2021.