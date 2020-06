Captain America avait (presque) prédit le coronavirus

Les théories complotistes, en lien avec la/le COVID-19, fleurissent sur la toile depuis le début de cette année 2020 et elles n’ont pas épargné Captain America.

Une image circulant sur le net semble prouver que le coronavirus avait été prédit en 2011 par le film Captain America : The First Avenger. Dans une scène en plein Time Square, on remarque en effet quelques indices.

©The Conspiratorium

L’indice le plus évident, l’affiche publicitaire pour la bière Corona derrière l’épaule droite de Chris Evans. Le plus troublant, une image de ce qui apparaît être la représentation d’un virus. Et le plus révélateur, le message subliminal laissé sur un autre panneau publicitaire, qui nous avait échappé mais qui a su attirer l’attention des complotistes : « Par George, nous l’avons fait ». Il ne reste plus qu’à rassembler tous les indices et lire de gauche à droite « Par George nous l’avons fait, [le]corona-virus ».

Voilà, le voile sur la mystérieuse origine du coronavirus est enfin levé ! Arrêtons donc d’accuser ces pauvres chauves-souris et pangolins, pour commencer à chercher les véritables coupables qui seraient visiblement fans du premier Avenger.

Oui, mais…

Parce que bien sûr, il y a un ‘mais’, un internaute – pas si dupe que ça – a décidé de mener l’enquête. Après des recherches certainement intensives (incluant des longues heures de visionnage de vidéos de Time Square au moment où la scène a été tournée) William Mullally a résolu l’affaire : la soi-disant image de virus est en fait une image de spaghettis Barilla.

Le message qu’il fallait décoder est finalement celui-ci : « Par George nous l’avons fait, [les]corona-spaghettis ». La prédiction perd alors tout son sens… A moins que ça soit la marque Barilla qui ait fait le coup ! Affaire à suivre ! (ou pas)

En attendant, on te laisse le lien d'une recette de pâtes à la bière (ici) et tu peux retrouver le premier Avengers et ses copains sur la plateforme Disney+.