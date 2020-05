Hercule : de zéro en héros, Disney commande l’adaptation live !

Et oui ! Après les méga succès de la Belle et la Bête, Le Roi Lion, Le Livre de la Jungle ou bien Aladdin, Disney a bien compris qu’il y avait de la demande. Parfois c’était réussi, en offrant une chouette relecture singulière, d’autres fois le résultat laissait un peu à désirer. En attendant les remakes de Mulan, La Petite Sirène, Raiponce ou encore Peter Pan, nous apprenons qu’un nouveau projet a le feu vert. Et il s’agit d’Hercule !

Grâce à DisInsider, nous savons aujourd’hui que Hercule de Clements & Musker, le classique de 1997, va être adapté en live. Librement adapté de la mythologie grecque, le film original voyait le demi-Dieu arraché de l’Olympe par Hadès le Dieu des Enfers. Forcé de vivre parmi les humains, sa force et son courage étaient mis à l’épreuve pour prouver sa place parmi les Dieux de l’Olympe, au même moment où Hercule tombera amoureux et devra sauver le monde de l’arrivée des Titans.

Un très bon film d’animation qui n’hésitait pas à crever le 4e mur ou incorporer des anachronismes et ruptures de ton, à l’image d’un Hercule dépeint comme un athlète de haut niveau, avec merchandising à gogo ou bien un groupe de muses à la voix soul inoubliables. Inutile de dire que transposer tout l’univers visuel du film en live-actionne sera pas une mince affaire.

Si aucun acteur ou réalisateur n’est encore officialisé, nous savons que les frères Russo (les réalisateurs d’Avengers Infinity War et Endgame) produiront le film (comme le récent Tyler Rake). Le script est signé David Callaham (Wonder Woman 1984, Shang-Chi), choix logique vu que Hercule est aussi en quelque sorte un film de super-héros. Les chansons de l’original ne seront pas oubliées, et de nouvelles compositions sont également prévues. En attendant, on se revoit gentiment l’original.

Hercule (1997) de John Musker & Ron Clements, est disponible sur Disney+, ainsi qu’en Blu-ray/DVD