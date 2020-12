Alien, Shogun… FX et Hulu annoncent 10 séries adultes pour Disney !

Murmuré mais pas ouvertement officialisé, Disney a pourtant bien absorbé Hulu lors du rachat de la Fox où l’on pourra dorénavant y trouver les programmes de l’ancien studio comme Alien, dont une série vient tout juste d’être officiellement commandé par Mickey.

Le service sportif ESPN et l’important studio télévisuel FX sont donc maintenant sous les ordres directs du géant aux grandes oreilles pour le compte de Hulu, histoire de garder un peu d’autonomie (tu parles Charles) mais surtout pour s’octroyer un terrain de jeu distinct de la maison mère tout en se taillant une plus large part du gâteau de l’espace de streaming mondial. De quoi proposer une plateforme avec un catalogue plus adulte que celui disponible sur Disney+ (la preuve avec Alien). Un contenu qui sera regroupé sous l’application Star, pleinement intégré chez nous à Disney+ comme la sixième extension du service. A voir si les coûts augmentent…

Du coup, FXonHulu, nouvelle désignation du studio, vient de promettre durant la journée des investisseurs de Disney (en parallèle des annonces Star Wars et Marvel) de développer nombre de nouvelles séries tout en renouvelant celles déjà acquises. Atlanta, Dave, What we do in the shadows, Mayans, Better things, Snowfall, It’s always sunny in Philadelphia, Archer ou The Handmaid’s Tale reviendront tandis que Ryan Murphy développera un nouveau spin-off anthologique de AHS sobrement intitulé… American Horror Stories.

Pour les nouveaux contenus originaux de Hulu, on trouve donc :

Only murders in the building proposera la réunion des comiques de renoms Steve Martin et Martin Short qui se seront rejoints par Selena Gomez dans un who-dunnit teinté d’humour dans un thriller aux accents de sitcom.

©Hulu

The dropout avec Kate McKinnon reviendra sur le succès et la faillite de la dirigeante de la compagnie Theranos de Elizabeth Holmes dans un biopic bureaucratique adapté d’un podcast de ABC.

©Hulu

Dopesick montrera Michael Keaton, Rosario Dawson, Peter Sarsgaard, Will Poulter, John Hoogenakker et Kaitlyn Dever face à la crise d’opiacées qui sévit aux États-Unis, surtout quand cette addiction survient au sein d’une même famille.

©Hulu

Nine Perfect Strangers sera propose par David E. Kelly avec Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Michael Shannon, Luke Evans, Bobby Cannavale, Regina Hall, Samara Weaving, Melvin Gregg, Asher Keddie, Grace Van Patten, Tiffany Boone et Manny Jacinto tenteront d’atteindre le bonheur et la santé en rejoignant une société qui promet de soigner, de transformer et d’apaiser le corps et l’esprit humain.

©Hulu

Du côté de chez FX, voilà ce qui nous attend

The old man placera Jeff Bridges en ancien agent de la CIA, retraité depuis plusieurs décennies en marge de la société. Quand un assassin le retrouve pour le tuer, il va devoir se relever les manches et arrêter de niaiser. John Lithgow et Amy Brenneman seront de la partie.

©FXonHulu

Y : The Last Man met en scène un monde post-apocalyptique où tous les hommes ont été tués par des cataclysmes naturels et industriels. Un seul a réchappé au génocide et tente maintenant de survivre dans un monde où seules règnent les femmes. Une série survivaliste qui explorera les différences sociales, sexuelles et raciales avec Diane Lane, Ashley Romans, Ben Schnetzer, Olivia Thirlby, Amber Tamblyn, Marin Ireland, Diana Bang, Elliot Fletcher et Juliana Canfield.

©FXonHulu

Plateform, créée par BJ Novak est une anthologie dont les épisodes de 30 minutes raconteront chacun les aventures ordinaires de personnages réalistes, à notre époque, dans une critique acerbe de notre monde de surconsommation connectée. On y retrouvera Lucas Hedges, Jon Bernthal ou Boyd Holbrook.

©FXonHulu

Reservation dogs, parodie à peine cachée du fameux film de Tarantino créée et produite par Taika Waititi et contera les aventures de 4 amérindiens qui passent leur temps à commettre et combattre des crimes au sein de leur réserve, à l’est de l’Oklahoma. D’Pharoah Woon-A-Tai, Devery Jacobs, Paulina Alexis et Lane Factor en constitueront l’affiche.

©FXonHulu

Shogun sera une adaptation violente de la saga éponyme de James Clavell par Justin Marks et Rachel Kondo pour la caméra aguerrie de Tim Van Patten, et où les jeux de pouvoirs en plein Japon féodal risquent d’être saignants. Voilà qui nous donne sérieusement envie !

©FXonHulu

Enfin, FX, Hulu et Disney viennent d’annoncer qu’une série Alien verrait le jour prochainement. Depuis le projet avorté de Neill Blomkamp et les râtages de Ridley Scott, plus créationniste qu’inventif pour dynamiser sa propre saga, on attendait avec impatience d’en savoir plus sur le chantier initié par Noah Hawley. Showrunner de Fargo et de Legion (pendant attaché à Doom avant que l’annonce du retour des 4 Fantastiques ne soit annoncé), le scénariste et réalisateur émérite reste un choix des plus pertinent tant son style et sa narration innovante annoncent une itération originale pour cette nouvelle création, sous la supervision de Scott.

©FXonHulu

Déjà, l’intrigue se déroulera exclusivement sur Terre. Un anomalie dans la saga qui avait failli conclure plusieurs de ses films sur notre planète avant finalement de demeurer dans l’espace, dans des prisons d’où l’Alien ne pouvait s’échapper. En plus de changer le décors de la franchise et d’étendre le rythme à 10 épisodes d’une heure sans verser dans le slasher outrancier des Alien vs Predator, Hawley précisait écrire majoritairement un drame humain.

Retirons l’Alien de l’équation. De quoi parle la série ? Quelles sont les thématiques, qui sont les personnages, quel est le drame au niveau humain ? Et là on remet l’Alien au milieu et on se dit « ok, maintenant ce n’est plus seulement un solide drame humain, il y a aussi des aliens ! ». Noah Hawley

Une vision qui nous empli d’une joie incommensurable surtout qu’il compte remettre l’aspect horrifique et claustrophobique du premier film au premier plan d’une série qui se déroulerait dans un futur proche, auquel on pourrait toujours s’identifier. En espérant qu’il préfère mettre également l’accent sur une créature mécanique et non dégoulinante de CGI. Nous c’est bon, on s’impatiente déjà !

Alien et toutes les prochaines séries de FX arriveront prochainement sur Hulu et Disney+.