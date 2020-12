Neill Blomkamp vient de tourner un film d’horreur pendant la pandémie

Parce qu’il n’y a pas que Michael Bay qui profite de la pandémie pour préparer des films, Neill Blomkamp vient de tourner un long-métrage d’horreur surnaturel.

Le réalisateur de District 9 et de Chappie n’était pas retourné mettre en scène des films depuis son projet d’Alien 5 rabroué par Ridley Scott et l’avortement de son RoboCop, mais se contentait de nous émerveiller avec les courts-métrages produits par Oats Studios !

Deadline rapporte donc que Blomkamp, en attendant de filmer le thriller SF avec Taylor Kitsh a « profité » du confinement pour tourner dans le plus grand secret, on ne connaît ni l’intrigue ni le casting, un film durant l’été dans les studios canadiens et qui devrait être terminé pour le printemps 2021. Par contre, à l’instar de Elysium et de Chappie, il est acté que ce film « comprendra beaucoup d’effets spéciaux et un ton SF qui caractérisent le style du metteur en scène ».

On est fortement hypés par n’importe quel prochain film Neill Blomkamp décide de sortir en premier.