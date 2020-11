Songbird : le Coronavirus d’après Michael Bay en bande-annonce

By Axel PC

Si on se plaint déjà de ce nouveau confinement, ça commence à être relou, ce n’est rien en comparaison avec la version de la pandémie imaginée par Michael Bay dans Songbird.

Réalisé par Adam Mason et produit par Michael « Boom » Bay, le film suit Nico (KJ Apa), immunisé au Coronavirus, qui entretient une relation virtuelle avec Sara (Sofia Carson) alors que l’épidémie a ravagé Los Angeles, désormais en lockdown permanent. La loi martiale est instaurée depuis plusieurs années alors que l’Etat policier organise des raffles pour mettre la population à risque dans des zones de quarantaines, similaires à des bidonvilles laissés pour compte.

Un scénario catastrophe dont on se passerait bien pour ne pas galvaniser notre psychose. Cependant, le long-métrage est intéressant dans la mesure où c’est le premier à être entièrement filmé durant la dite crise sanitaire. Rues désertes et visions apocaliptiques, à l’image du court métrage de Spike Lee, la poésie en moins, voilà une intention louable. Surtout que le casting est tout sauf négligeable dans la mesure où Demi Moore, Bradley Whitford, Craig Robinson, Paul Walter Hauser ou même Peter Stormare s’en donnent à cœur joie. On verra bien, s’il sort en salle…

Songbird devrait sortir courant 2021.