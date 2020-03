Le coronavirus pousse les studios à sortir leurs films en VOD

En ces tristes temps de confinement, les cinémas ont récemment du fermer leurs portes. Cette restriction constitue un réel manque à gagner pour cette industrie. En conséquence, le CNC, Centre National de la Cinématographie, envisage d’assouplir certaines règles françaises. Par exemple, celle qui veut que les films sortis en salle quelques jours avant le confinement ne puissent légalement, pas être proposés sur les plateformes de VOD avant quatre mois.

Outre – Atlantique, Universal Pictures réagit également et a pris la décision de diffuser ses nouveaux films à la fois sur grand et petit écran. Tous les films attendus sur la période de confinement sortiront en VOD pour la modique somme de 19,99$ et ce pour pour une location de 48h. Les autres distributeurs, tels que Lionsgate, Warner Bros ou encore Sony et Columbia Pictures ont indiqué que certaines œuvres à venir apparaîtraient bientôt sur les plateformes. Ce sera le cas notamment de I Still Believe de KJ Apa ou encore The Way Back de Gavin O’Connor.

Tous les films suivants seront donc à retrouver sur Amazon Prime, Apple iTunes, Google Play ou YouTube.

Sortiront le 20 mars :

En Avant, de Dan Scanlon

The Hunt, de Damon Lindelof

The invisible Man, de Leigh Whannel

Emma, de Autumn de Wilde

Sortiront le 24 mars :

Bloodshot, de David S. F. Wilson

The Way Back, de Gavin O’Connor

The Gentlemen, de Guy Ritchie

Birds of Prey & Harley Quinn, de Cathy Yan

I Still believe des Erwin brothers, sortira le 27 mars

Trolls World tour de Walt Dhorn, sortira le 10 avril

Tous ces films seront disponibles en VOD, principalement sur Amazon Prime.