The Undoing : Nicole Kidman au cœur de la bande-annonce

Après Big Little Lies, Nicole Kidman semble bien décidée à rester sur HBO pour explorer des meurtres compliqués puisque la voilà maintenant en tête d’affiche de The Undoing dont la bande-annonce se dévoile maintenant.

David E. Kelley, le scénariste et créateur de Big Little Lies, adapte maintenant le roman You should have known de Jean Hanff Korelitz dans une nouvelle série réalisée entièrement par Susanne Bier. Mariée à Hugh Grant, la relation du riche et puissant couple de l’Uper East Side va cependant battre de l’aile lorsque la thérapeute est mêlée à un meurtre. Entre absence, somnambulisme, adultère et psychologie, on s’apprête à embarquer dans une nouvelle série coup de poing.

The Undoing sera diffusé dès le 10 mai sur HBO et OCS.