The Prom : les personnages de Ryan Murphy s’affichent

Après Hollywood, Ratched ou American Horror Stories, le prolifique auteur Ryan Murphy revient avec un nouveau projet pour Netflix, The Prom.

Son deal d’exclusivité avec la plateforme de SVOD l’entraîne cette fois sur les traces de la comédie musicale, un projet parfait pour les fêtes de fin d’année aux airs de teen movie mais dont le casting est tout sauf prépubère. Ainsi, on suivra Meryl Streep et James Corden dont la carrière sent mauvais après le flop de leur nouvelle pièce à Broadway. Pendant ce temps dans un petit village conservateur, la petite nouvelle Jo Ellen Pellman se voit interdire l’accès au bal de fin d’année si elle persiste à vouloir y aller avec sa partenaire, Ariana DeBose. L’occasion rêvée pour les acteurs fauchés qui embarquent Nicole Kidman et Andrew Rannells pour proposer au lycée un show inoubliable. Le film de Noël parfait on vous dit.

The Prom sera diffusé sur Netflix dès le 11 décembre.