L’adaptation animée d’Invincible dévoile son casting vocale 5 étoiles

Le créateur Robert Kirkman annonce le casting vocale de l’adaptation de son comics Invincible dans le panel virtuel Skybound Xpo.

La série d’animation d’Amazon Prime comptera dans ses rangs :

Invincible raconte l’histoire de l’adolescent Mark Grayson qui découvre ses super pouvoirs hérité de son père Omni-Man, le héros le plus puissant de tous les temps. Il va alors devoir s’entraîner et suivre les pas de son paternel pour être un gardien de l’humanité. La série sera composée de 8 épisodes et rejoindra le catalogue aux côtés de The Boys comme étant un show de super-héros destiné à un public adulte.

Invincible n’a pour le moment pas de date de sortie mais devrait arriver sur les petits écrans courant 2020.