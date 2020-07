Les Tortues Ninja de retour sous la houlette de Seth Rogen

By Emeric Bispo

Les Tortues Ninja vont revenir sur grands écrans dans un reboot animé en CGI produit par Seth Rogen et Evan Goldberg.

Les irrévérencieux créateurs de Preacher, The Boys aux commandes des chevaliers d’écaille qui ont fasciné notre enfance ? Brian Robbins, président de Nickelodeon Animation Studios confirme que les réalisateurs de C’est la fin et L’interview qui tue vont produire un nouveau long métrage d’animation sur les TMNT.

« En ajoutant le génie de Seth, d’Evan à l’humour et à l’action que possèdent déjà les Tortues Ninja, nous allons pouvoir réinventer encore la franchise. J’ai hâte de voir ce qu’ils vont faire, et je sais que Ramsey Naito (vice-présidente exécutive du studio) et son équipe sont excités à l’idée d’emmener les studios d’animation Nickelodeon dans une nouvelle direction avec leur tout premier film en CGI pour le cinéma. »

Une première donc pour la chaîne culte qui a déjà créer deux séries animées sur les célèbres tortues mutantes. Mais pas une nouveauté pour le duo de producteur qui a déjà produit le film d’animation pour adulte Sausage Party qui avait défrayé la chronique. Peut-on s’attendre à un ton plus mature, satirique et violent comme les comics d’origine de Kevin Eastman et Peter Laird ? Peut-être bien.

En attendant, le réalisateur Jeff Rowe a été choisi pour donner vie au reptile humanoïde alors que ce projet n’est seulement que son deuxième long métrage après Déconnectés attendu le 14 Octobre prochain. De quoi apporter un vent de fraicheur et faire oublier les tentatives un peu bébêtes de Michael Bay de s’approprier les tortues ninja mutantes adolescentes.

Le reboot animé des Tortues Ninja n’a pour le moment aucune date de sortie ou de production.