The Boys voient Stormfront rejoindre leur saison 2

Alors que le tournage de la deuxième saison de la série super-héroïque irrévérencieuse de Amazon avance nonchalamment (notre critique de la saison 1), c’est une nouvelle super qui fait son entrée chez The Boys avec Aya Cash sous la cape de Stormfront.

Entertainment Weekly nous montre à quoi l’actrice de You’re the worst ressemblera dans le costume du personnage féminisé pour les besoins du show de Seth Rogen et Evan Goldberg alors qu’elle devra « essayer de ramener Vought à l’idée originale derrière la création des supers-héros… elle est aussi féministe et c’est une femme très indépendante ».

Une badass capable de casser la tronche à Homelander comme le déclare l’intéressé Anthony Starr « elle va me causer beaucoup de problèmes (…) il a l’habitude que tout le monde ait peur de lui. Elle, elle est à son niveau (…) elle est également prête à le défier ». surtout qu’elle semble être une addict aux résaux sociaux quand Homelander embauche des CMs. Bref, un conflit physique mais également générationnel est à prévoir. En espérant que les gentils tueurs de supers-héros fassent plutôt copain-copain avec cette petite nouvelle… à voir.

©Entertainment Weekly

La saison 2 de The Boys est attendue sur Amazon cet été.