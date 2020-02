BAFA 2020 : la liste complète des gagnants et des nommés

On prend les mêmes qu’aux Golden Globes et qu’aux Critics’ Choice Awards et on recommence ? Presque.

Pour cette 73ème cérémonie des BAFA (British Academy Film Awards) qui avait lieu hier au Royal Albert Hall à Londres, c’est 1917 qui est sorti grand vainqueur. Décrochant pas moins de 7 récompenses !

Meilleur film :

1917 🏆

Once Upon A Time… In Hollywood

The Irishman

Joker

Parasite

Meilleur film britannique :

1917 🏆

Bait

Pour Sama

Rocketman

Sorry We Missed You

Les Deux Papes

Meilleur réalisateur :

Sam Mendes (1917) 🏆

Bong Joon Ho (Parasite)

Todd Phillips (Joker)

Martin Scorsese (The Irishman)

Quentin Tarantino (Once Upon A Time… In Hollywood)

©Rex Features

Meilleure actice :

Renée Zellweger (Judy) 🏆

Jessie Buckley (Wild Rose)

Scarlett Johansson (Marriage Story)

Saoirse Ronan (Les Filles du docteur March)

Charlize Theron (Scandale)

Meilleur acteur :

Joaquin Phoenix (Joker) 🏆

Adam Driver (Marriage Story)

Leonardo DiCaprio (Once Upon A Time… In Hollywood)

Taron Egerton (Rocketman)

Jonathan Pryce (Les Deux Papes)

Meilleure actrice dans un second rôle :

Laura Dern (Marriage Story) 🏆

Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)

Florence Pugh (Les Filles du docteur March)

Margot Robbie (Scandale)

Margot Robbie (Once Upon A Time… In Hollywood)

Meilleur acteur dans un second rôle :

Brad Pitt (Once Upon A Time… In Hollywood) 🏆

Tom Hanks (Un ami extraordinaire)

Anthony Hopkins (Les Deux Papes)

Al Pacino (The Irishman)

Joe Pesci (The Irishman)

Meilleur casting :

Shayna Markowitz (Joker) 🏆

Douglas Aibel et Francine Maisler (Marriage Story)

Victoria Thomas (Once Upon A Time… In Hollywood)

Sarah Crowe (The Personal History of David Copperfield)

Nina Gold (Les Deux Papes)

Meilleur scénario original :

Bong Joon Ho et Han Jin Won (Parasite) 🏆

Quentin Tarantino (Once Upon A Time… In Hollywood)

Noah Baumbach (Marriage Story)

Rian Johnson (A couteaux tirés)

Susanna Fogel, Emily Halpern, Sarah Haskins et Katie Silberman (Booksmart)

Meilleur scénario adapté :

Taika Waititi (Jojo Rabbit) 🏆

Greta Gerwig (Les Filles du docteur March)

Anthony McCarten (Les Deux Papes)

Todd Phillips & Scott Silver (Joker)

Steven Zaillian (The Irishman)

©Reuters

Meilleurs décors :

Dennis Gassner, Lee Sandales (1917) 🏆

Barbara Ling, Nancy Haigh (Once Upon A Time… In Hollywood)

Mark Friedberg, Kris Moran (Joker)

Ra Vincent et Nora Sopková (Jojo Rabbit)

Bob Shaw, Regina Graves (The Irishman)

Meilleurs costumes :

Jacqueline Durran (Les Filles du docteur March) 🏆

Mayes C.Rubeo (Jojo Rabbit)

Arianne Phillips (Once Upon A Time… In Hollywood)

Sandy Powell, Christopher Peterson (The Irishman)

Jany Temime (Judy)

Meilleurs maquillages et coiffures :

Vivian Baker, Kazu Hiro et Anne Morgan (Scandale) 🏆

Naomi Donne (1917)

Kay Georgiou et Nicki Ledermann (Joker)

Jeremy Woodhead (Judy)

Lizzie Yianni Georgiou (Rocketman)

Meilleure photographie :

Roger Deakins (1917) 🏆

Jarin Blaschke (The Lighthouse)

Phedon Papamichael (Le Mans 66)

Rodrigo Prieto (The Irishman)

Lawrence Sher (Joker)

Meilleur montage :

Andrew Buckland, Michael McCusker (Le Mans 66) 🏆

Tom Eagles (Jojo Rabbit)

Jeff Groth (Joker)

Fred Raskin (Once Upon A Time… In Hollywood)

Thelma Schoonmaker (The Irishman)

Meilleurs effets visuels :

G. Butler, G. Rocheron et D. Tuohy (1917) 🏆

D. Deleeuw et D. Sudick (Avengers : Endgame)

R. Guyett, P. Kavanagh, N. Scanlan et D. Tuohy (Star Wars IX : L’Ascension de Skywalker)

L. Estebecorena, S. Grabli et P. Helman (The Irishman)

A. R. Jones, R. Legato, E. Newman et A. Valdez (Le Roi lion)

Meilleure son :

S. Millan, O. Tarney, R. Tate, M. Taylor et S. Wilson (1917) 🏆

T. Maitland, A. Robert Murray, T. Ozanich et D. A. Zupancic (Joker)

D. Giammarco, P. Massey, S. A. Morrow et D. Sylvester (Le Mans 66)

M. Collinge, J. Hayes, M. Prestwood Smith et D. Sheehan (Rocketman)

D. Acord, A. Nelson, C. Scarabosio, S. Wilson et M. Wood (Star Wars IX : L’Ascension de Skywalker)

Meilleure musique :

Hildur Guðnadóttir (Joker) 🏆

Michael Giacchino (Jojo Rabbit)

Alexandre Desplat (Les Filles du docteur March)

Thomas Newman (1917)

John Williams (Star Wars IX : L’Ascension de Skywalker)

Meilleur film en langue étrangère :

Parasite 🏆

L’Adieu (The Farewell)

Pour Sama

Douleur et Gloire

Portrait de la jeune fille en feu

©Skynews

Meilleur film d’animation :

La Légende de Klaus 🏆

Toy Story 4

La Reine des neiges 2

Shaun le mouton : La ferme contre-attaque

Meilleur court-métrage :

C. Dysinger et E. Andreicheva (Learning to Skateboard in a Warzone (If you’re a Girl)) 🏆

M. Raja et N. Baring (Azaar)

H. Dockrill, H. Kamalanathan, B. Turnbull et L. Dockrill (Goldfish)

S. Rainbow et R. Croad (Kamali)

L. Headey et A. Fitzgerald (The Trap)

Meilleur court-métrage d’animation :

Maryam Mohajer (Grandas was a Romantic) 🏆

M. Raja et N. Baring (In Her Boots)

Naaman Azhari et Lilia Laurel (The Magic Boat)

Meilleur nouveau scénariste, réalisateur ou producteur britannique :

Matt Jenkin, Kate Byers et Linn Waite (Bait) 🏆

Waad al-Kateab et Edward Watts (Pour Sama)

Alex Holmes (Maiden)

Harry Wooliff (Only You)

Alvaro Delgado Aparicio (Mon père/Retablo)

Rising Star Awards (meilleur espoir récompensé par le vote du public) :

Micheal Ward 🏆

Awkwafina

Kaitlyn Dever

Kelvin Harrison Jr.

Jack Lowden

BAFTA Fellowship :

Kathleen Kennedy 🏆 pour l’ensemble de sa carrière dans le cinéma

Les Oscars récompenseront-ils les mêmes films, actrices et acteurs que les BAFA ? Réponse le 10 février.

Notre palmarès de cette année 2019 est à retrouver ici : Les meilleurs et les pires films de 2019 selon la rédac’.