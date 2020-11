Netflix : ce qui nous attend en décembre 2020

By Marie

Netflix nous offre de beaux cadeaux pour les fêtes de fin d’année et pas que du contenu de Noël !

Les films estampillés Netflix :

En décembre, en plus du père Noël, retrouve sur Netflix Jessica Chastain, David Fincher, Meryl Streep, Viola Davis, George Clooney et bien d’autres dans les programmes originaux.

Ava (avec Jessica Chastain), le 1er décembre

©Netflix

Les autres films :

Côtés anciens films, Netflix nous gâte pour Noël, puisque la plateforme nous offre des films cultes tels que Love Actually, SOS Fantômes, E.T. L’extraterrestre ou encore Lolita malgré moi ! (bien sûr que le film avec Lindsay Lohan et Rachel McAdams est un film culte !)

©Universal Pictures

Les séries estampillées Netflix :

Décembre 2020 marque le retour des Nouvelles aventures de Sabrina, pour les 8 derniers épisodes de la série. Pour les fans de manga, la plateforme lance ce mois-ci l’adaptation live d’Alice in Borderland.

Private Lives : Saison 1, le 3 décembre

©Netflix

Les autres séries :

Il était temps que Netflix nous propose la suite des aventures de Rick et Morty ! En décembre c’est chose faite. Pour les grands enfants, on retrouve également les Marvel Anime X-Men et Wolevrine. Ça c’est du cadeau !

Rick and Morty : Saison 4 – Partie 2, le 1er décembre (notre critique)

©Adult Swim

Documentaires et séries documentaires