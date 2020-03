Sortie Blu-ray & DVD – Official Secrets : l’espionne qui a tenté d’éviter la guerre en Irak

Wildside propose de découvrir Official Secrets, un thriller politique magistral sur les balbutiements illégaux de la guerre en Irak.

Une employée des renseignements britannique révèle un document de la NSA requérant l’assistance de la Grande Bretagne pour faire pressions sur L’ONU afin que l’invasion de l’Irak soit votée. Official Secrets est une passionnante histoire vraie, mise en scène par Gavin Hood qui n’aura malheureusement pas connu de sortie cinéma en France alors que l’on devrait tous prendre conscience du courage de cette « espionne qui a tenté d’éviter une guerre ».

Après les blockbusters raté X-Men Origins : Wolverine ou la Stratégie Ender, Gavin Hood revient à ses premiers amours, à savoir le drame indépendant. En utilisant la forme du docu-fiction, le réalisateur adapte donc la biographie The spy who tried to stop a war : Katharine Gun and the secret plot to sanction the Iraq Invasion de Marcia et Thomas Mitchell. La vie et l’acte héroïque de la jeune agente Katharine Gun y sont étudiés sous toutes les coutures comme l’un des leaks les plus importants du XXe siècle et le film offre à cette héroïne contemporaine une tribune magistrale, servie par un casting et une réalisation aux petits oignons.

L’espionne engagée

Non content de révéler le courage sans faille d’une jeune traductrice qui révèle à la presse les écoutes et pressions illégales de la NSA sur le conseil de sécurité de l’ONU, Official Secrets montre qu’elle est humaine avant tout, avec ses doutes et ses peurs (nombreuses quand on trahi son pays). Une force peu commune transmise par une Keira Knightley parfaite, bouleversante et qui trouve ici le rôle d’une vie. Le plus naturellement du monde, l’actrice se glisse dans la peau de Katharine Gun et joue tout en nuance et subtilité aux côtés des non moins talentueux Ralph Fiennes, Matt Smith ou Matthew Goode.

Car si le film se veut politiquement engagé, un pamphlet contre la guerre et la condescendance d’un gouvernement britannique américanisé, Official Secrets s’articule comme un documentaire d’un côté et comme un drame poignant de l’autre. Documenté selon les recherches du journaliste joué par Matt Smith, le long-métrage de Gavin Hood allie parfaitement tension narrative et pathos pour proposer un film complet, magnifique, incontournable. Le thriller biographique jouit d’une tension folle tandis que la vie de famille permet d’ancrer l’ensemble dans une terrible réalité.

Surtout que le réalisateur sud-africain tend ici à laisser sa caméra immuable. Sans artifice, la mise en scène tente au mieux d’être transparente, discrète, pour laisser à son propos politique et discours engagé toute latitude dont le récit à besoin. Pour laisser s’exprimer ses acteurs, la caméra préfère les lents travelings introspectifs et les plans fixes à des courses poursuites effrénées. Un thriller biographique gris, aseptisé pour montrer l’insignifiance d’un lanceur d’alerte face à la toute puissance d’un gouvernement autocratique.

– Vous travailliez donc pour le gouvernement britannique?

– Non.

– Non?

– Je travaille pour le peuple britannique. Je ne recueille pas de renseignements pour que le gouvernement puisse mentir au peuple britannique. Katharine Gun (Keira Knightley)

D’un simple mail aux enjeux internationaux, Official Secrets montre surtout la force d’une femme qui a l’eu le courage de dénoncer les abus de pouvoirs des agences de renseignements au profit d’une guerre dont on ressent toujours les répercussions aujourd’hui. En aurions-nous été capable ?

