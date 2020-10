Mank : 1e bande-annonce pour le nouveau David Fincher

Cela fait déjà un petit moment qu’on attend le retour de David Fincher au cinéma ! Après le ténébreux Gone Girl en 2014, le réalisateur avait tenté de faire World War Z 2, mais le projet s’embourba dans un développement infernal. Heureusement actif en tant que showrunner sur l’excellente Mindhunter, et producteur sur la non-moins réjouissante Love, Death & Robots, Fincher revient enfin aux commandes d’un long-métrage avec Mank.

Produit via Netflix et écrit par Jack Fincher (le papounet de David donc), Mank est un film biographique sur Herman J. Mankiewicz, le scénariste de Citizen Kane. Se déroulant dans les années 30 donc, le film nous montrera la relation tumultueuse que « Mank » entretenait avec le réalisateur Orson Welles. Critique cinglant de la société et alcoolique notoire, Mankiewicz est une figure décisive dans l’élaboration du chef-d’œuvre cinématographique Citizen Kane, et paradoxalement peu connu. L’occasion de mettre ce personnage en lumière, qui sera donc interprété par le grand Gary Oldman (Les Heures Sombres) !

Tourné en noir et blanc via une photographie de toute beauté d’Erik Messerschmidt (Mindhunter, Raised by Wolves), Mank s’annonce comme un retour en très grande forme de Fincher. L’impressionnant casting, de Oldman à Amanda Seyfried (Twin Peaks) en passant par Tuppence Middleton (Sense8), Lily Collins (Extremely Wiked Shockingly Evil and Vile), Charles Dance (Game of Thrones) ou Tom Pelphrey (Banshee), suffit de lancer la hype.

Inutile de dire qu’aborder les coulisses du cinéma permettra à Fincher de s’exprimer plus largement sur l’évolution du milieu et de par extension de la société. Procédé déjà employé dans le sublime The Social Network. Cerise sur la gâteau : Trent Reznor & Atticus Ross (Watchmen, Mid 90’s) composeront la BO via des instruments des 40’s. Plus que 2 petits mois pour cette future claque donc !

Mank sortira sur Netflix le 4 décembre 2020