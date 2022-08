Notre sélection des spectacles de la rentrée à ne pas manquer !

Les spectacles aussi font leur rentrée ! Et, on ne sait pas vous, mais nous après un mois d’abstinence théâtrale, c’est avec une certaine impatience qu’on l’attendait !

L’heure de la rentrée des spectacles a donc enfin sonné ! Mais tout de même. Après un mois de juillet intense et riches en très belles découvertes au Festival OFF d’Avignon, nous avions bien besoin d’un peu de repos. L’occasion aussi de laisser infuser tout ce que nous a procuré cette déferlante d’émotions et ce bouillonnement de créativité…

Voilà qui est fait ! Il est à présent plus que temps pour nous de reprendre le chemin des salles de théâtre, et de repartir – notre enthousiasme en bandoulière – à la chasse aux trésors ! Ainsi, nous avons commencé par éplucher le programme de cette rentrée… Et nous y avons repéré quelques spectacles qui nous ont déjà conquis. C’est donc tout naturellement que nous vous avons concocté une « petite » sélection que voici…

Notre sélection ‘théâtre contemporain’

Les crapauds fous : entre drame et comédie, passé et présent, New York et la Pologne, la talentueuse Mélody Mourey nous entraîne dans une aventure étonnante, passionnante et inspirante. 9 comédien(ne)s donnent vie à cette aventure virevoltante au cœur d’une vaste supercherie destinée à tromper les nazis. Un coup de cœur !

Succès, reprise au Théâtre du Splendid.

Retrouvez notre article complet ici.

Les poupées persanes : nous avions découvert cette pièce lumineuse et touchante lors du OFF 2021. Et elle arrive enfin à Paris ! Entre le passé et le présent, la France et l’Iran, la révolution et la liberté, elle nous parle d’amour, de résilience et de transmission. Une épopée entre drame et comédie elle aussi, et dont on ressort charmé.

À partir du 24 août au Théâtre des Béliers parisiens.

Retrouvez notre article complet ici.

La ligne rose : cette création originale et pleine de fraîcheur nous offre un voyage dans les années 20 rempli d’humour et de coups de théâtre. En effet, trois opératrices des PTT vont, sans le savoir, créer ce qui deviendra le téléphone rose ! Se laissant peu à peu prendre au jeu, elles se retrouvent alors dans des situations inattendues ! Et on passe un excellent moment aux côtés de ce trio explosif, à l’énergie communicative.

À partir du 07 septembre au Théâtre Lepic.

Retrouvez notre article complet ici.

M.O.L.I.E.R.E : cette pièce joyeuse et inventive nous a conquis il y a à peine quelques semaines, lors du OFF d’Avignon. Nous sommes donc heureux de pouvoir déjà vous la conseiller ! Trois comédiens s’approprient la vie et l’œuvre de Molière pour la traverser avec humour, fantaisie, impertinence et intelligence, en tirant leurs répliques des œuvres de l’illustre dramaturge. Un grain de folie et d’audace qu’on aime beaucoup.

À partir du 08 septembre au Théâtre de l’Épée de bois.

Retrouvez notre article complet ici.

Pigments : après avoir séduit Avignon plusieurs années de suite, cette comédie romantique interprétée par deux artistes aussi bouleversants qu’attachants arrive ENFIN sur Paris ! Captivante, touchante, drôle, poétique, tout en nuances et en sensibilité, cette pièce est surtout la seule que nous avons vue trois fois. Et probablement bientôt quatre ! Comment mieux vous convaincre…

À partir du 22 septembre à La Comédie Bastille.

Retrouvez notre article complet ici.

Le voyage de Molière : Pierre-Olivier Scotto et Jean-Philippe Daguerre ont encore frappé. Et ils nous offrent ici une aventure extraordinaire qui projette un personnage du 21ème siècle en 1656, au cœur de la troupe de l’Illustre Théâtre de Molière ! Après un immense succès au OFF d’Avignon cette année, les huit comédien(ne)s de la troupe Le grenier de Babouchka n’ont pas fini de faire parler d’eux avec cette création originale et galvanisante !

À partir du 22 octobre au Lucernaire.

Retrouvez notre article complet ici.



Notre sélection ‘comédies’

Un cadeau particulier : vous pouvez déjà, depuis cet été, aller applaudir cette comédie de Didier Caron dans laquelle un cadeau peu banal va transformer un dîner d’anniversaire en règlement de comptes ! Un trio de comédiens convaincants, des rebondissements en série, de l’humour : tout y est pour nous faire passer une bien meilleure soirée que la leur !

Actuellement au Funambule Montmartre.

Retrouvez notre article complet ici.

Berlin Berlin : on se laisse embarquer sans résistance dans une histoire aussi dynamique qu’invraisemblable en Allemagne de l’Est ! En mêlant habilement grosses ficelles et burlesque, caricature et finesse de jeu, cette pièce de l’auteur de Thé à la menthe ou thé citron nous offre un moment de pur divertissement réunissant des comédiens plein de fantaisie.

Succès, reprise à partir du 08 septembre au Théâtre Fontaine.

Retrouvez notre article complet ici.

L’épopée du buveur d’eau : cette adaptation du roman de John Irving nous plonge dans l’univers déjanté des années 70. On y suit le parcours loufoque d’un personnage dont la vie semble n’être qu’une succession de trébuchements. Une comédie décalée, un univers rétro plein de charme et une bande-son qu’on écouterait bien en boucle ! Voilà un cocktail qui fonctionne !

Succès, reprise à partir du 08 septembre au Funambule Montmartre.

Retrouvez notre article complet ici.

Notre sélection ‘danse’

Pixel : danse hip-hop, créations visuelles et sonores, éléments de cirque ou encore roller s’unissent le temps d’un spectacle grandiose et futuriste. En effet, onze danseurs et circassiens fusionnent avec un décor visuel sans cesse mouvant, fait de milliers de pixels. Un spectacle étonnant et hypnotique.

À partir du 28 septembre au Théâtre 3ème Art.

Retrouvez notre article complet ici.

Stories : cela fait déjà plusieurs fois qu’on vous en parle. Et pour cause, ce spectacle d’une grande intensité est l’un de nos plus gros coups de cœur danse. Dans un univers à la fois rétro et moderne, les 10 artistes de la RB Dance Company y livrent une prestation ultra moderne et époustouflante, mêlant claquettes et jazz urbain. À voir et à revoir !

À partir du 03 novembre au Théâtre 13ème Art.

Retrouvez notre article complet ici.

Notre sélection ‘one man/woman show’

Olivier Giraud dans ‘How to become a parisian in one hour’ : nous l’avions découvert en 2010 ! C’est dire le succès de ce one-man-show qui n’a jamais cessé d’être joué depuis. Dans un anglais parfaitement compréhensible par les plus débutants d’entre nous, cet humoriste de talent passe en revue les clichés qui collent à la peau des parisiens. On sourit, on rit, on a un peu honte parfois ! Et on adore !

Succès, reprise à partir du 1er septembre au Théâtre des Nouveautés.

Karim Duval dans ‘Y’ : nous avons eu un coup de cœur pour cet artiste que nous connaissions depuis quelques années déjà. Dans ce stand-up plein d’auto-dérision et de finesse, il nous parle de nous, de nos excès, nos contradictions. À la fois drôle, instructif, interactif, fédérateur, rythmé, ce show ne fait pas seulement rire, il offre une vraie respiration.

Succès, reprise à partir du 18 octobre au Théâtre Libre.

Retrouvez notre article complet ici.

Florence Mendez dans ‘Délicate’ : une bien jolie découverte que cette artiste belge à la plume vive et piquante. À un rythme effréné et avec un sens affûté de la punchline, elle nous parle d’elle, de ses névroses, de l’autisme, des maladies mentales. L’ensemble forme un spectacle étonnant et d’une profonde humanité, qui fait rire, émeut, sensibilise. Et qui porte un véritable message de résilience.

À partir du 13 septembre au Métropole.

Retrouvez notre article complet ici.

Fred Blin dans A-t-on toujours raison ? Which witch are you ? : ce seul-en-scène clownesque est aussi hautement improbable et drôle qu’impossible à raconter ! En effet, en virtuose (avéré !) du ratage, Fred Blin nous livre son interprétation très très personnelle du clown moderne ! Un moment hilarant, hors du temps et de la réalité. À vivre !

À partir du 18 novembre au Théâtre du Petit St Martin.

Retrouvez notre article complet ici.

Sans oublier, bien sûr, quelques « classiques », « indémodables », qui ne manquent aucune rentrée ! En effet, on retrouve Adieu Monsieur Haffmann, qui prend ses quartiers au Théâtre de la Tour Eiffel ; La Machine de Turing, toujours au Théâtre du Palais Royal ; 12 hommes en colère, qui entame sa 4ème saison au Théâtre Hébertot ; et évidemment le merveilleux spectacle Le Roi Lion, à (re)découvrir au Théâtre Mogador.

On vous en parle bientôt…

Voilà, cette sélection touche à sa fin, ainsi que finissent toujours par le faire les meilleures choses… Les autres aussi fort heureusement ! Et on espère qu’elle vous mènera vers de belles découvertes. Quant à nous, nous allons partir butiner, de spectacles en spectacles et de surprises en surprises, à la recherche de nouvelles pépites… Nous vous partagerons bien sûr toutes nos trouvailles pour continuer à vous donner envie d’aller au théâtre et de soutenir tout ces artistes qui œuvrent inlassablement et avec passion à colorer nos vies et nos imaginaires…

Ainsi, nous vous parlerons bientôt de L’écume des jours, au Théâtre du Lucernaire ; d’Une vie à l’Essaïon ; de Smile, à La Nouvelle Ève ; de L’invention de nos vies, au Théâtre de la Renaissance ; d’Une vie sur mesure au Théâtre Tristan Bernard ; de Glenn, naissance d’un prodige au Théâtre du Petit Montparnasse ; ou encore de l’un des évènements de la rentrée, Le principe d’incertitude (que nous évoquions dans Notre récap’ de la semaine) avec Jean-Pierre Darroussin et Laura Smet…

Et bien d’autres spectacles encore !

Un programme qui s’annonce aussi chargé que passionnant ! Alors, bonne rentrée théâtrale à toutes et à tous !