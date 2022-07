Avignon 2022 – Nos pépites de ce Festival Off !

17 jours et 47 spectacles plus tard…

Avignon 2022… Quelle édition ! Chaque année nous semble un peu plus riche que les précédentes, mais alors celle-ci aura battu des records. Et on ne parle pas que de la chaleur…

Plus que jamais, la quête de sens, le rapport à la vie et à la mort nous ont semblé être des thèmes très présents dans nombre de créations, parfois abordés de manière frontale, parfois en filigrane. Et c’est aussi comme ça qu’on l’aime, le spectacle vivant : capable de nous divertir, de nous émouvoir, et de nous faire réfléchir tout à la fois.

Avec 1540 spectacles proposés, le choix n’a pas été simple, et cette sélection encore moins. Car il y a les coups de cœur immédiats, ceux qui sont d’emblée une évidence. Et il y a ceux qui se sont dessinés au fil des jours, qui avaient besoin d’un peu de recul pour s’affirmer comme tels tandis que d’autres seront vraiment passés tout près… Parfois, c’est un comédien, une comédienne qui est venu(e) nous toucher en plein cœur. Et c’est alors un nom que nous retiendrons, dont nous guetterons la suite du parcours.

Et si cette édition 2022 a tiré sa révérence, gardez l’œil ouvert ! Car, parmi les spectacles dont nous vous parlons, certains arriveront peut-être bientôt près de chez vous.

Voici donc nos huit pépites de cette année !

Nos coup de cœur spectacles

Oublie-moi : faut-il encore présenter ce bijou qui a conquis tout Avignon et qui ne va certainement pas s’arrêter là ? Des rires, des larmes, de la tendresse, une histoire forte, des comédiens merveilleux, une mise en scène sublime… Bref, un coup de cœur parmi les coups de cœur.

Mon visage d’insomnie : jamais le théâtre ne nous avait fait vivre ce genre d’émotions. Ce thriller psychologique angoissant à l’atmosphère glaciale nous a laissé sans voix. Enfin, façon de parler car il a fait l’objet de conversations interminables et passionnées ! Son scénario bien ficelé, sa scénographie brillante et ses comédiens étonnants en font une œuvre inoubliable.

Occident : énorme surprise que cette pièce qui n’avait rien pour nous plaire, et qui se retrouve ici. Il faut dire que cette adaptation d’un texte difficile de Rémi Devos nous a bluffés par sa mise en scène et le jeu admirable de ces deux comédien(ne)s. Elle a commencé par un coup de poing, et s’est terminée en coup de cœur.

Zourou, au-delà des mots : cette pièce musicale débordante de tendresse, de poésie, et non dénuée d’humour a ouvert notre festival de la meilleure des manières. Elle invite à poser un regard différent sur le handicap, livre un beau message d’espoir et révèle de brillants comédien(ne)s.

Un soir chez Renoir : elle était dans les espoirs de notre sélection, et nous ne nous étions pas trompés. La poésie de la plume de Cliff Paillé a encore frappé, c’est une habitude. Et nous avons pris un plaisir fou à passer cette soirée chez les impressionnistes, aux côtés de personnages vibrants et passionnés incarnés par une troupe aux multiples talents.

Traversée en eau claire dans une piscine peinte en noir : cette plongée dans la vie de Cookie Mueller aux côtés d’une comédienne éblouissante nous a laissé un souvenir exaltant. L’exemple même d’une découverte hasardeuse qui est venue bousculer nos à-priori et nous enchanter.

Believers : c’est d’abord par la mise en scène que nous avons été charmés. Puis, cette histoire d’amour, de couple, à la fois si belle et douloureuse, nous a serré le cœur. Nous avons ri avant d’être émus aux larmes par ces comédien(ne)s justes et attachants.

Machine de cirque : la virtuosité de ces six circassiens québecois nous a coupé le souffle ! Nous ne nous attendions pas à tant d’originalité, d’humour et de fraîcheur. Car, au-delà de la performance acrobatique (et musicale !) indéniable, c’est du grand spectacle que nous offrent ces artistes plein de malice !

Nos coups de cœur comédiens/comédiennes

Morgan L’Hostis, si épatante de justesse dans le rôle complexe de la jeune fille handicapée qu’elle incarne dans Zourou, au-delà des mots que nous avons douté du fait qu’il s’agissait d’un rôle !

Tristan Garnier, dont le jeu tout en naturel et en sensibilité nous a charmés dans Zourou, au-delà des mots, encore !

Marie-Julie Baup, si solaire, vraie et bouleversante dans Oublie-moi où elle forme un superbe duo avec son tout aussi excellent partenaire Thierry Lopez.

Éléonore Arnaud, éblouissante, généreuse et oh combien charismatique dans Traversée en eau claire dans une piscine peinte en noire, elle est notre plus gros coup de cœur de cette catégorie.

Yannick Laubin, aussi passionné que passionnant, généreux et touchant dans le seul en scène des Moutons Noirs, Boule de suif.

Vincent Heden, dont le charisme, la grâce et le jeu brillant nous a valu un coup de cœur ++ dans Belles de scène.

Vanessa Cailhol, dont le talent, la sincérité et la voix réconfortante nous ont ensorcelés dans Courgette.

Anne-Laure Maudet, pour cette profondeur de jeu et cette sensibilité écorchée qui nous ont émus dans Believers.

Virgile Daudet, qui nous a littéralement scotchés avec son interprétation magistrale d’un homme totalement à la dérive dans Occident.

Sophie-Anne Lecesne, pour ce grain de folie et cette interprétation si personnelle qui nous l’ont rendue à la fois touchante et captivante dans Je m’appelle Adèle Bloom.

Et voilà, c’est ainsi que s’achève cette 56ème édition du Festival OFF. Nous espérons que, comme nous, vous y avez fait de belles découvertes. Et que toute l’émotion puisée à travers cet art passionnément vivant vous accompagnera pour longtemps.

À l’année prochaine, Avignon !

