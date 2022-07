Avignon 2022 – Machine de cirque : une virtuosité à couper le souffle

Machine de cirque nous offre un spectacle de haute voltige déjanté et rempli d’humour qui nous en met plein les yeux.

Dans Machine de cirque, six circassiens québecois ont le talent fou de se mettre dans des situations plus périlleuses les unes que les autres ! Dans un monde en pièces détachées, ils rivalisent d’originalité – et de talent ! – pour conserver une parcelle d’humanité.

C’est un peu sur la pointe des pieds que nous sommes allés voir ce spectacle, craignant de nous trouver face à une succession de numéros vus et revus. Et c’est à reculons que nous avons quitté la salle après 1h30 passée les yeux écarquillés ! Un coup de cœur !

Une machine de cirque aussi drôle qu’impressionnante

En effet, nous ne nous attendions pas à tant d’originalité, de fraîcheur et de drôlerie ! Ces six virtuoses dont la complicité est une force évidente s’emparent d’une grande structure métallique qui devient leur principal terrain de jeu. Ils roulent, glissent, se hissent, se contorsionnent, se balancent, se suspendent, avec une coordination à peine croyable.

© Stéphane Bourgeois

Tout s’enchaîne avec fluidité, avec grâce, entre moments burlesques et instants poétiques. Et au-delà du caractère impressionnant des prouesses qu’ils accomplissent, les tableaux qu’ils peignent avec la souplesse et l’agilité de leurs corps sont superbes. Et souvent drôles ! À vrai dire, nous sommes plus d’une fois restés bloqués, bouche ouverte, à mi-chemin entre le rire et l’étonnement !

Quelle inventivité !

Car, en plus d’être clairement dotés de capacités dont le commun des mortels est dépourvu, ces acrobates pleins de malice ne manquent pas d’imagination ! Et ils nous offrent quelques numéros particulièrement mémorables. Comme cette chorégraphie avec un vélo, d’épatants numéros de jonglage et de cerceaux… Ou encore ce très original et hilarant numéro avec des serviettes… où mieux vaut ne pas être maladroit !

Sans oublier, bien sûr, le bouquet final : un numéro de voltige complètement hypnotique où vrilles et saltos s’enchaînent de manière presque surréaliste. Et pendant lequel, nous – et probablement le reste de la salle ! – avons cessé de respirer.

Une performance visuelle et musicale

Il faut saluer avec tout autant d’enthousiasme la performance du musicien et percussionniste de l’équipe. En effet, il fait preuve d’une telle précision et d’une telle délicatesse dans la manière dont il accompagne sur scène ces prouesse que nous ne parvenions parfois plus à détacher notre regard de lui.

© Stéphane Bourgeois

À l’aide de nombreux instruments – parfois mystérieux – et d’objets divers, il contribue grandement à la beauté du spectacle. Et il ne manque pas non plus de nous épater ! Comme lorsqu’il jongle avec des quilles de bowling… tout en s’en servant pour jouer de la batterie !

Ils sont six mais ne font qu’un et, ensemble, réinventent le cirque dans un tourbillon d’énergie. Et c’est debout, évidemment, que le public applaudit cette incroyable performance. À ne pas rater !

Machine de cirque, de Vincent Dubé, avec Guillaume Larouche, Thibault Macé, Philippe Dupuis, Samuel Hollis & Laurent Racicot, se joue du 07 au 30 juillet, à 20h50, à la Scala Provence (relâche le lundi).

Puis à la Scala Paris du 18 octobre au 06 novembre 2022, et en tournée internationale.

Retrouvez tous nos articles consacrés au Festival Off d’Avignon ici.