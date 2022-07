Avignon 2022 – À ne pas rater : tout est dans le titre !

À ne pas rater nous fait expérimenter avec absurdité l’angoisse permanente qui nous habite de manquer quelque chose.

À ne pas rater est sans doute la création la plus originale que vous verrez au Festival OFF cette année ! C’est d’ailleurs plutôt une expérience à vivre, inédite. Et rien que pour ça, ce serait vraiment dommage… de la rater.

« Prendrez-vous le risque de consacrer une heure entière à ce spectacle, uniquement parce qu’il est pourvu d’un titre diablement accrocheur ? »

C’est vous qui voyez !

On est un peu embêté avec ce spectacle. Oui, parce que, pour plein de raisons on aimerait vivement vous encourager à le voir… Et en même temps, cette recommandation nous confronterait précisément à l’essence de son propos ! Le mieux, du coup, c’est que vous y alliez, ainsi vous comprendrez !

« Certains spectateurs sont encore sur la route et vont rater le début, c’est sûr. » Dès les premiers instants, les messages improbables défilant sur des panneaux suspendus au-dessus d’une scène aux airs de chantier posent l’ambiance. On comprend tout de suite qu’il va se passer quelque chose de peu banal quand les lumières s’éteindront. Et d’ailleurs, elles ne s’éteignent pas !

© Marie Clauzade

« Alors voilà, on a 1h devant nous ! » nous annonce Nicolas Heredia, assis sur le devant de la scène avec son acolyte, Sophie Lequenne. Ils nous regardent, attendent qu’il se passe quelque chose… oui mais quoi ? C’est bien là toute la question ! Pourquoi sont-ils là ? Ils se le demandent. Pourquoi sommes-nous là ? Ils se le demandent aussi !

D’ailleurs, sommes-nous bien sûrs de vouloir rester s’il continue à ne pas se passer grand chose ? Non parce que, plus nous restons, plus nous ratons des choses en train de se passer ailleurs en même temps. C’est important d’en avoir conscience ! Mais d’un autre côté, ce serait quand même dommage de partir et de rater ce qui pourrait, éventuellement, à un moment donné, se passer ici…

De quoi rire… et réfléchir

Vous l’aurez compris, la compagnie La vaste entreprise nous propose une création très conceptuelle, un peu dingue même, mais bien plus intelligente qu’elle ne pourrait le paraître à première vue. Car ces deux excellents comédiens réussissent tout de même à nous faire expérimenter l’absurdité de certaines contraintes auxquelles nous nous soumettons plus ou moins consciemment, auxquelles nous sommes conditionnés.

La faute à tout un tas de procédés devenus omniprésents dans nos quotidiens. Teasing, compte à rebours, titre accrocheur, musique intrigante, effet de masse, comparaison, cadeau offert, sensation de gâchis… Tout est fait pour nous attirer ici plutôt que là, pour nous retenir, nous aguicher, voir nous culpabiliser par avance de n’avoir pas fait « le bon choix ». Pour alimenter cette angoisse latente de manquer quelque chose, de ne pas voir ce qu’il aurait fallu voir, de ne pas être là où il aurait fallu être…

© Marie Clauzade

Et c’est à ce constat que nous amène ce spectacle : cette injonction du « à ne pas rater » est en réalité insoluble et nous confronte à une impossibilité. Car quoi que l’on fasse, ou que l’on soit, et aussi angoissante que puisse être cette idée, nous manquerons inévitablement quelque chose. Des tas de choses en réalité.

Resterez-vous jusqu’à la fin ?

Nicolas Heredia et Sophie Lequenne sont très convaincants, on adore leur ton, cette manière désabusée de s’adresser à nous, cette naïveté avec laquelle ils s’interrogent sur le sens de tout ça. Et on rit, on se questionne, on se demande jusqu’où ils vont aller, jusqu’où nous allons tenir aussi. Car si le concept est vraiment bien pensé, la mécanique du spectacle a tendance à devenir répétitive et un peu lassante.

© Marie Clauzade

Mais n’allez pas pour autant croire qu’il ne se passe rien pendant 1h ! Non, vous assisterez à quelques évènements extraordinaires, vous pourrez même observer les régisseurs plateau les préparer. Vous apprendrez aussi plein de choses sur les balbuzards ! Et puis, si toutefois vous finissez par vous ennuyer, après tout, personne ne vous retiendra… !

À ne pas rater, de Nicolas Heredia, avec Nicolas Heredia & Sophie Lequenne, se joue à La Manufacture, à Avignon, du 07 au 26 juillet à 15h35.

Retrouvez tous nos articles consacrés au Festival Off d’Avignon ici.

© Marie Clauzade