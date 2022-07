Avignon 2022 : notre sélection pour cette nouvelle édition du Festival OFF !

À quelques jours de l’ouverture du Festival OFF 2022, découvrez nos recommandations et nos espoirs parmi les 1540 spectacles proposés.

Le OFF 2022 d’Avignon se déroulera du 07 au 30 juillet. Avec ses 1540 spectacles – soit 500 de plus qu’en 2021 ! – cette nouvelle édition de l’un des plus grands festivals de spectacle vivant au monde nous promet encore de bien jolis moments ! Et, comme chaque année, après un très minutieux épluchage du programme en quête de nos (et de vos !) futurs coups de cœur, nous voici avec notre sélection !

Parmi les 45 spectacles que nous avons déjà eu l’occasion d’applaudir et de vous présenter, en voici quelques-uns que nous avons tout particulièrement envie de vous conseiller… et d’autres que nous avons hâte de découvrir !

Nos coups de cœur confirmés !

« On prend les mêmes et on recommence ! » vous allez nous dire si vous avez lu nos recommandations de l’an dernier… Alors non, on vous rassure. Il y a quelques nouveautés dont nous sommes ravis de vous parler ! Mais avant cela, impossible de ne pas citer ici une nouvelle fois trois de nos coups de cœur, vus et revus, et toujours présents à Avignon…

À commencer par Adieu M Haffmann, que l’on ne présente plus. Si vous n’avez pas encore vu ce chef d’œuvre de Jean-Philippe Daguerre récompensé de 4 Molières, on serait bien curieux de connaître votre excuse, déjà ! Et ensuite : il est plus que temps d’y remédier ! Car tout y est brillant : le scénario, la mise en scène, les dialogues, les musiques, l’interprétation…

Nous sommes aussi très heureux de retrouver Le prix de l’ascension dans ce programme. Qui plus est dans une salle à la hauteur de sa qualité ! En effet, nous suivons depuis 2018 l’aventure de cette comédie satirique intelligente, originale et documentée qui nous plonge dans les coulisses de la politique et du pouvoir. Et pour tout vous dire, on se retient de ne pas retourner applaudir une troisième fois ces deux excellents comédiens… qui n’ont pas fini de faire parler d’eux.

Enfin, dernier habitué du OFF et de notre top : Le tout petit prince minuscule. Et pour cause, ce seul en scène qui nous emmène dans les méandres du cerveau d’un homme déficient intellectuel nous a laissé des souvenirs bien plus grands que lui. Car ils ne sont pas si fréquents les moments de théâtre qui viennent remuer ainsi quelque chose au plus profond de vous. Et l’univers à la fois tendre et cruel que peignent la plume naïve d’Yves Cusset et l’interprétation généreuse d’Ernaut Vivien est poétique et déchirant.

Nos pépites du OFF 2021

Il avait une saveur particulière, c’est vrai, ce festival post-confinements… Un goût de retour à la vie, à l’Art, au partage… À quelque chose qui ressemblait un peu plus à la liberté. Ainsi, au terme de dix jours de chasse au trésor – affamés de théâtre que nous étions ! – nous y avons décelé quelques pépites. Et puisque certaines sont de retour cette année, on ne peut que vous les recommander !

Les Moutons Noirs excellent dans l’art de revisiter de manière décalée des œuvres classiques. Ici, ils nous font embarquer pour une traversée complètement dingue à bord du Titanic ! Sans jamais sombrer dans le mauvais goût, ils nous régalent de quiproquos, scènes loufoques, chorégraphies, chansons… Bref, de leur grain de folie ! Le tout dans une mise en scène de toute beauté. Un pur moment d’exaltation !

Pendant ce temps-là, Violaine Arsac promène son talent pour l’écriture et la mise en scène de festival en festival depuis plusieurs éditions du OFF. Dans La dernière lettre, elle propose une réflexion intelligente et sensible sur le système carcéral, la peine de mort et le pardon. Servie par une mise en scène très cinématographique et un casting de qualité, cette intrigue intime et judiciaire remplie d’humanité vient délicatement bouleverser nos certitudes.

On vous reparle aussi de Chaplin, 1939. Un petit bijou de texte, de mise en scène, de sensibilité et de finesse de jeu. Le résultat d’un assemblage de talents en réalité. Celui de Cliff Paillé, dont la plume nous touche à tous les coups ; et celui de Romain AK, dont nous vous parlons souvent aussi. Le comédien incarne ici un Charlie Chaplin bien décidé à « se payer Hitler ! ». Résultat : du grand et beau théâtre.

On vous recommande aussi…

La fuite est l’une de nos plus belles découvertes de l’année écoulée. Cette comédie dramatique à l’italienne, parfaitement rythmée et haute en couleurs, interroge notre capacité à assumer nos erreurs. Préparez-vous à oublier que vous êtes au théâtre tant tout y est juste et réaliste, qu’il s’agisse du décor, du jeu des comédiens ou de la mise en scène. On rit, on se questionne… On adore !

Un tout autre type d’humour à présent. Et surtout une expérience improbable et déroutante avec le seul en scène clownesque de Fred Blin, A-t-on toujours raison ? Which witch are you ?. En virtuose du ratage, ce personnage complètement barré nous offre un moment hors du temps et de la réalité. Une dinguerie, on peut le dire, qui nous emmène hors des codes habituels et nous détend les neurones ! Attention, 3 représentations uniques sont prévues durant le festival.

Autre choix de qualité pour un moment de légèreté : L’affaire de la rue de Lourcine. Nous ne sommes pas de grands adeptes des vaudevilles. Et pourtant, cette adaptation moderne et rythmée de la comédie d’Eugène Labiche a su nous emporter dans son tourbillon d’énergie, d’extravagance et de fraîcheur. On rit, on ne voit pas le temps passer, et on en redemande !

Pour un joli moment de tendresse et de poésie, laissez-vous charmer par Deux rien. Ce duo de clowns en guenilles nous ouvre les portes d’un univers singulier et burlesque. De la danse, du mime, du clown, des silences, du rien… Et surtout beaucoup d’humanité dans cette tranche de vie brute de deux êtres à l’abandon.

Si vous aimez les récits personnels et intimes, Alex Metzinger – accompagné par les notes et la voix charmante de Pauline Garder – nous livre une ode à la vie, à l’amitié et à l’amour dans 13, love is all you need. Un récit touchant et drôle, sans voyeurisme ni pathos. Celui d’un rescapé des attentats du 13 novembre 2015 au Bataclan, hanté par une seule question : « Vais-je rebander un jour ? ».

Les adeptes de romantisme, quant à eux, se laisseront séduire sans résistance par À ces idiots qui osent rêver. Une romance tendre, drôle et légère, inspirée des comédies romantiques anglo-saxonnes, qui donne le sourire et l’envie d’aimer presque aussi bien que Daniel Levi ! À noter que c’est Jules Dousset qui donnera cette année la réplique à Céline Devalan.

Il serait dommage de penser que les spectacles s’adressant aux enfants leur sont réservés. Et de nous priver de la beauté et de la poésie qui les caractérisent bien souvent. C’est le cas de Mademoiselle Gazole. Avec son histoire farfelue, son décor mobile très astucieux et son mélange de théâtre et de marionnette, ce joli conte à la fois drôle et tendre interroge notre lien à l’enfance.

Il est très rare mais il arrive qu’une pièce vienne nous attraper si fort que l’émotion déborde, soudain rendue incontrôlable… C’est arrivé au OFF 2019 devant Mimosa et la prestation éblouissante de la merveilleuse Julie Cavanna qui incarne ici avec pudeur le mal-être d’une jeune fille en proie à l’anorexie. Un récit touchant et nécessaire.

Il y a aussi les pièces dans lesquelles on a la sensation de se blottir comme dans un bon gros plaid un soir d’hiver. Et dont on ressort heureux ! En 2019 toujours, Tant qu’il y aura des coquelicots nous a fait cet effet. Cette pièce qui nous parle de la transmission du goût de la lecture est une parenthèse poétique au pays des mots, de l’imagination… Un moment d’enchantement.

Franck Desmedt dans la peau de Romain Gary, on peut dire que c’est une réussite. En effet, le comédien nous offre une adaptation captivante, élégante, vivante et drôle de La promesse de l’aube. Une véritable complicité se créé avec le public. Et l’on se laisse porter par la musicalité et la finesse du récit sans jamais décrocher.

« Dans un monde en plein bouleversement, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement ! » nous dit la compagnie Zygomatic ! Voilà qui résume assez bien l’esprit de leur spectacle burlesque musical : Climax. Férocement drôles, les 4 comédiens chanteurs, musiciens, danseurs et mimes s’attaquent à l’urgence climatique. Et ils nous sensibilisent presque l’air de rien ! Une prouesse.

Et puis, nous ne pouvions pas ne pas inclure à cette sélection Arletty… comme un œuf dansant au milieu des galets tant la prestation de Julia Leblanc-Lacoste y est époustouflante. D’autant que l’on ne se lasse pas de (re)découvrir sous différents angles l’histoire de ce personnage affranchi et insaisissable des années 40. Un seule en scène intrigant et puissamment incarné par une comédienne de talent.

Nos espoirs du OFF 2022 :

Voici à présent quelques spectacles que nous avons tout particulièrement hâte de découvrir dans ce OFF 2022… et on vous dit pourquoi !

Biques : derrière un titre qui ne donne pas franchement envie se cache le nom d’une troupe que nous suivons avec beaucoup de curiosité ! En effet, la compagnie des mille printemps s’est fait une place dans nos pépites du OFF 2021 avec sa comédie écologique engagée à la forme complètement insolite : Yourte. Nous avons donc hâte de découvrir cette nouvelle création autour de l’âgisme !

Boule de suif : après leur remake aussi improbable que réussi de Titanic, dont nous vous parlions plus haut, la toute nouvelle création de la compagnie Les moutons noirs nous fait de l’œil, forcément ! Ils nous proposent ici une version contemporaine revisitée de l’œuvre de Maupassant qui fait déjà parler d’elle ! Affaire à suivre !

Ça ne rend pas sourd : le titre, déjà, interpelle forcément. Mais ce n’est pas tout. Le concept a aussi de quoi intriguer… En effet, ce spectacle sonore sur les fantasmes est à écouter au casque, les yeux bandés. Ne reste alors plus qu’à nous laisser porter par les textes de littérature érotique qui viennent nous chatouiller les oreilles ! Avouez que l’expérience est tentante ! En tout cas, nous, nous comptons bien nous laisser tenter…

Ceci n’est pas une saucisse : Guige & Plo, un duo qui ne vous dit peut-être rien… Mais il y a des chances pour que cela change ! Car si nous n’avons pas oublié ces deux complices – découverts en 2017 dans leur spectacle burlesque Ici et là – c’est parce qu’il nous avaient offert un moment aussi merveilleux qu’improbable ! Nous sommes donc très curieux de voir ce qu’ils nous réservent dans ce nouveau spectacle !

L’art délicat du quatuor : le quatuor Leonis nous avait littéralement subjugués avec leur Éclisse totale lors du OFF 2017 ! Un moment aussi dingue que magique qui nous avait valu un gros coup de cœur. Ce retour est donc une très belle surprise ! Et il ne fait aucun doute que ce nouveau voyage musical et burlesque devrait à nouveau enchanter le public…

Requiem pour Pessoa : il y a parfois des mots-clés qui suffisent à capter l’attention. Et chez nous, Pessoa en est un. Cet intranquille et génialissime écrivain et poète portugais offre de quoi se régaler pour qui aime les mots. Cette aventure théâtrale et musicale que nous n’avions pas eu le temps de voir l’an passé est de retour. Ouf !

Sous le poids des plumes : leur Ballet bar nous avait transportés dans un décor new yorkais des années 30 lors du OFF 2017. La compagnie Pyramid s’apprête à refaire des siennes pour notre plus grand plaisir ! Danse, jeu burlesque, théâtre corporel et manipulation d’objets se mêleront dans cette nouvelle création qui promet encore bien des merveilles !

Tout commence toujours par une histoire d’amour (soliloque autour d’une disparition) : c’est une comédienne cette fois-ci que nous nous réjouissons de retrouver. Anna Bouguereau : un nom, un talent à l’état pur que nous n’avons pas oublié. Pas plus que son seul en scène, Joie, qui nous avait littéralement bouleversés au OFF 2019. Très hâte de la revoir sur scène !

Un soir chez Renoir : 4 bonnes raisons nous avons de ne vouloir rater cette pièce sous aucun prétexte. La première, c’est que nous étions fort chagrinés de l’avoir manquée en 2019. La seconde c’est qu’il s’agit de la seule pièce de Cliff Paillé qui ne nous a pas encore fait chavirer le cœur. La troisième c’est Romain AK (mais on ne va pas en remettre une couche !). Et la quatrième c’est Sylvain Zarli, dont nous gardons le souvenir d’une prestation époustouflante dans Le journal d’un fou.

Vie : de bien jolies pépites se cachent aussi dans les spectacles jeunesse. La preuve, Filomène et Compagnie nous avait offert un spectacle visuel d’une grande richesse et d’une infinie poésie en 2019 (décidément un très bon cru pour le OFF !) avec Dedans moi. Notre âme d’enfant sera dont au rendez-vous pour cette nouvelle création.

Je m’appelle Adèle Bloom : nous ne connaissons ni les comédien(nes) ni la compagnie ni même l’auteur de cette pièce que l’on nous présente comme un thriller mental et historique. La découverte sera donc totale ! Mais ce récit d’une jeune femme écrivain enfermée pendant 8 ans dans un asile psychiatrique a tout pour nous plaire. D’autant qu’il a déjà reçu un très bon accueil lors de sa présentation dans le cadre du Phénix Festival à Paris.

En ce temps la, l’amour : cette pièce de Gille Ségal nous embarque à bord du wagon d’un train conduisant un père et son fils vers les camps de la mort… Élue Meilleur Spectacle OFF 2021 par la presse, cette leçon de vie et de transmission nous promet un moment riche en émotions.

Et voilà ! Il ne nous reste plus qu’à vous laisser avec cette généreuse sélection, en espérant qu’elle vous guidera vers de jolies découvertes et quelques coups de cœur… Mais nous ne serons pas bien loin ! En effet, comme chaque année, nos articles quotidiens vous accompagneront tout au long de ce OFF 2022. Et bien évidemment, nous nous retrouverons à l’issue de celui-ci pour vous dévoiler nos coups de cœur de cette année…

En attendant… Bon festival ! Et vive le spectacle vivant !

Le programme complet du Off d’Avignon 2022 est disponible ici.

Retrouvez tous nos articles consacrés au Festival Off d’Avignon ici.