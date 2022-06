Avignon 2022 – Mademoiselle Gazole : un peu d’enfance à louer !

Mademoiselle Gazole est un spectacle familial rempli d’humour et de tendresse qui interroge sur notre lien à l’enfance.

Mademoiselle Gazole nous transporte dans le futur. Ou dans un autre monde. En tout cas quelque part où les enfants ne sont plus des enfants et où les parents n’existent pas. Les enfants sont les agents d’une société qui les louent, pour une heure, pour une journée, pour une mission particulière. Mademoiselle est la meilleure d’entre eux. Son majordome, c’est Gazole. Et l’équipe qu’ils forment va peu à peu les emmener là où ils ne s’étaient pas imaginés aller…

Ne croyez pas ce spectacle alliant théâtre et marionnette réservé aux plus jeunes. Non, justement, les adultes auraient bien tort de s’en priver… Nous avons pour notre part été ravis de le découvrir en avant-première à l’occasion de la deuxième édition du Phénix Festival : le premier « pré festival d’Avignon » à Paris !

De l’enfance sur commande

C’est dans une cage d’ascenseur des plus charmantes et réalistes qu’entrent en scène Gazole et son agent. Aujourd’hui, la petite fille s’appelle Camille et se rend à une fête d’anniversaire pour ses 8 ans. Mais ce n’est qu’une mission parmi d’autres. Un autre jour elle sera Charlotte, la rigolote ; un autre encore elle devra enfiler des bottes et un ciré en caoutchouc pour aller sauter dans les flaques et rappeler à un adulte nostalgique à quoi ressemblait l’enfance, la naïveté…

© Simon Larvaron

Gazole, son tuteur, la prépare aux demandes des clients. Mais Mademoiselle se pose de plus en plus de questions sur son histoire, sur ce que signifie le mot « parents », sur Gazole aussi. Ce-dernier est d’abord hermétique à ses demandes, soucieux de faire en sorte que chacun reste bien à sa place. « M’attacher à vous ne fait pas partie de mes fonctions. » ne cesse-t-il de lui répéter. Mais on observe sa carapace s’effriter lentement. Et l’on est touché à mesure que les questions de Mademoiselle deviennent les siennes et que le vide qui les sépare se remplit peu à peu d’affection.

Un décor sans cesse en mouvement

L’histoire est farfelue, originale, et on s’y laisse embarquer sans se faire prier ! Difficile, déjà, de ne pas être sous le charme de ce décor mobile astucieux qui se transforme sans cesse et réserve de nombreuses surprises ! Il faut d’ailleurs saluer l’impressionnant travail de mise en scène et de scénographie de Laura Zauner et Georges Vauraz. La musique de Luca Gaigher fait également son petit effet en donnant juste ce qu’il faut de tonalité enfantine à l’atmosphère de la pièce.

© Simon Larvaron

Si le décor est donc un point fort évident, on pourrait toutefois lui reprocher d’être un tout petit peu trop mobile, ce qui a tendance à saccader le spectacle. D’autant que cela génère quelques transitions un peu longues, ce qui nous coupe de l’émotion et nous sort un peu de l’histoire à chaque fois. Mais rassurez-vous, on y retourne tout aussi vite !

Un binôme attachant

Georges Vauraz est juste et touchant dans le rôle de Gazole. C’est surtout à lui que l’on s’attache à vrai dire. Car on perçoit très vite la sensibilité de ce personnage, malgré sa volonté affirmée de ne pas entretenir de rapports affectifs avec ses agents qui sonne davantage comme une tentative de protection. En effet, on sent bien toute la tendresse retenue entre ces deux-là. Et l’on sourit devant leur complicité qui grandit à mesure que la petite fille questionne ce qui ne doit normalement pas l’être, jusqu’à une dernière scène particulièrement jolie et émouvante.

© Simon Larvaron

Comme Mademoiselle, dont la marionnette est animée à vue par Laura Zauner qui lui prête son accent espagnol, on se pose quelques questions… auxquelles le spectacle ne donne pas de réponse. Puisque les enfants de l’Agence n’ont pas de parents, d’où viennent-ils ? Les enfants sont-ils systématiquement abandonnés dans ce monde-là ? Ou sont-ils créés par la science ?

En réalité, ce conte nous amuse, nous touche, mais nous intrigue aussi ! Et nous donne envie de creuser davantage ! Parfait pour stimuler l’imaginaire des petits comme des grands.

Mademoiselle Gazole de Nicolas Turon, avec Laura Zauner & Georges Vauraz, mise en scène Laura Zauner & Georges Vauraz, se joue au Théâtre La Luna, à Avignon, du 07 au 30 juillet à 10h (relâche le mardi).

