Le Phénix Festival : le premier « pré festival d’Avignon » arrive à Paris !

Après une longue année de fermeture des théâtres, le Phénix Festival mettra les créations à l’honneur, à Paris, du 01er au 20 juin prochains.

Le Phénix Festival porte de bien belles ambitions. Créer du lien, soutenir et accompagner la création, rapprocher les gens ; mais aussi transmettre à nouveau ces émotions qui nous ont manqué ces derniers mois, faire rêver, réfléchir, rire… À vos agendas ! L’heure de la renaissance du spectacle vivant a sonné !

Une initiative artistique inédite

C’est un évènement inédit qui se prépare dans la capitale, à quelques semaines de l’ouverture du Festival d’Avignon 2021. En effet, sept théâtres parisiens partenaires ont uni leurs forces, leur passion et leur créativité pour nous proposer pas moins de 18 spectacles. Sélectionnées par un jury d’auteurs, de comédiens, de metteurs en scène et de journalistes, ces 18 créations rencontrerons le public, la presse et les professionnels avant d’être présentées parmi 1600 autres au « plus grand théâtre du monde ».

Théâtre, mime, danse, clown, magie, chanson… : il y en aura pour tous les goûts, et à un tarif unique de 15€ la séance ! « Ici la différence n’est pas critiquée, la complémentarité est sublimée. Ouvrons ensemble le champ des possibles. » nous dit Sandra Vollant, la fondatrice de ce Phénix Festival qui s’inscrit dans une démarche collective, solidaire et repose sur un modèle économique responsable.

De belles découvertes en perspective

La programmation – aussi alléchante que variée – nous parlera d’amour, de la maternité, de la planète, des liens familiaux, de la vie ! On y retrouvera notamment ‘Chaplin – 1939’, de Cliff Paillé, qui nous avait enchantés avec sa pièce ‘Tant qu’il y aura des coquelicots‘ lors de l’édition 2019 du Off d’Avignon ; mais aussi ‘Climax’, la nouvelle création engagée, musicale et burlesque, de la Compagnie Zygomatic que nous avions découverte en 2017 avec ‘Manger‘.

Pendant trois semaines, ce sont ainsi pas moins de 75 artistes qui monteront sur les planches du théâtre Bouffon, de l’espace Michel-Simon, de la Comédie Bastille, de la Huchette, de la Nouvelle Seine, du Studio Hébertot, et du théâtre de La Bruyère. Et ce n’est qu’un début, car d’autres théâtres – conquis par cette belle initiative – ont déjà rejoint l’édition 2022. Le théâtre se déconfine enfin, alors soyons au rendez-vous.

La première édition du Phénix Festival aura lieu du 01er au 20 juin 2021 dans sept théâtres parisiens.

