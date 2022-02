Critique Les 3 cheveux d’or : un conte qui réjouira toute la famille !

Les 3 cheveux d’or est un conte familial fabuleux qui offre aux petits comme aux grands un excellent moment.

Les 3 cheveux d’or est une véritable épopée fantastique. Comme tous les soirs, Julien veut lire jusque tard dans la nuit tandis que son père, lui, veut qu’il se couche. Car ce n’est pas en passant son temps à revâsser que son fils se construira un avenir, pense-t-il. Mais Julien, lui, ce qu’il veut c’est raconter les histoires qui sont déjà dans sa tête. Et c’est dans l’une d’elles qu’il va justement nous transporter, ainsi que ses parents…

Cette adaptation modernisée d’un conte de Grimm est l’un des spectacles jeunesse les plus créatifs et aboutis que nous ayons vus depuis longtemps !

Divertissant et intelligent

On se retrouve dans une chambre d’enfant avec ses meubles en bois. Cette chambre, c’est celle de Julien, 12 ans. Mais c’est aussi le lieu d’aventures incroyables qui vont se dérouler sous nos yeux pendant près d’une heure. Ainsi, son lit se change tour à tour en moulin, en cabane au milieu des bois, ou encore en trône royal tandis que Julien devient Simon, le héros d’un conte de fée.

Pour déjouer les plans d’un roi machiavélique, Simon doit relever un sacré défi : rapporter trois cheveux d’or de la tête du Diable. Sur son chemin, il va faire des rencontres et vivre des épreuves qui seront l’occasion pour lui d’intégrer des valeurs et des enseignements qui l’aideront à mieux appréhender le passage à l’âge adulte. Une quête initiatique faite d’allers-retours ingénieusement orchestrés entre le conte et la vie réelle.

Une mine de créativité

De l’inventivité, de l’humour et un brin de folie : la recette de ce spectacle fonctionne à merveille ! Mieux que ça même, car s’il s’adresse aux enfants à partir de 6 ans, vous pouvez y aller sans enfant, ça marche aussi très bien ! En effet, que ce soit dans la construction comme dans le texte, des clins d’œil et autres traits d’humour à l’attention des plus grands permettent d’embarquer tout le monde dans l’aventure.

Et puis, la mise en scène de Loïc Porteau est très rythmée et créative, si bien que l’on est immédiatement transporté dans cet univers merveilleux. Tout se passe à vue, ce qui – en plus de faciliter l’identification – amène quelques scènes coquasses. On adore lorsque les personnages font les bruitages, qu’ils reprennent quelques références musicales connues, où encore quand ils rembobinent une scène !

Des comédiens extra !

La magie opère immédiatement avec ces trois talentueux comédiens qui savent captiver – sans jamais infantiliser – leur jeune public et donnent vie de manière très variée et généreuse à l’histoire qu’ils racontent. Ils virevoltent d’un rôle et d’un costume à l’autre avec brio, jouent habilement avec le décor et font preuve d’une énergie communicative.

Nathan Chouchana nous a particulièrement séduits dans le rôle du roi, un méchant qu’il interprète avec un cynisme et une défiance qui nous ont fait penser à Scar, du Roi lion. Ses deux acolytes de scène – Paul Menage et Olga Amelia Silkina le soir de notre venue – sont tout aussi convaincants et attachants.

Au bout du compte, nous n’avons pas vraiment eu à réfléchir : toutes les ingrédients sont là pour un coup de cœur !

Les 3 cheveux d’or, écrit et mis en scène par Loïc Porteau, avec Nathan Chouchana ou Antoine Boucher, Apolline Martinelli Alvarez ou Olga Amelia Silkina et Paul Menage, se joue du mardi au dimanche à 14h au Théâtre Le funambule Montmartre.