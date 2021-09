Critique Kirby : des albums jeunesse à croquer !

Kirby, personnage iconique de Nintendo, est le héros sympathique et attachant de deux albums jeunesse lumineux et enchanteurs.

Kirby, c’est un petit glouton rond comme un ballon qui habite au Pays des Rêves ! Si, comme nous, vous avez souri à cette description, alors vous allez adorer ces petits albums colorés façon barbe à papa, remplis d’humour et de tendresse. Et puis, rien ne vous empêchera, ensuite, d’en faire profiter vos enfants… !

©Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

Un bonheur pour les yeux

Vous connaissiez peut-être déjà ce héros de jeux vidéos apparu pour la première fois en 1992 et toujours d’actualité, notamment à travers ses dernières aventures sur Nintendo Switch. Impossible de ne pas se prendre d’affection pour ce bonhomme tout rond et tout rose qui évolue dans un univers à son image ! Car, au Pays des Rêves, tout est rond, joyeux et coloré.

Les histoires sont courtes et les intrigues sont simples, parfaitement adaptées aux plus jeunes (dont il faudra toutefois réfréner les envies de sucreries que risque de déclencher la lecture de l’album ‘L’île aux friandises !) D’un point de vue visuel, petits et grands se régaleront de cette explosion de couleurs acidulées, des décors détaillés et tout en courbes ainsi que des nombreux personnages qui parsèment ces deux albums.

©Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

Deux aventures enchanteresses

Dans ‘Voyage dans les nuages’, Kirby part faire une promenade sur son étoile préférée pour admirer la beauté du monde depuis le ciel. Au cours de son périple, il rencontre une étoile échouée sur un nuage, visiblement perdue. Il décide alors de l’aider à rejoindre l’espace et à retrouver ses parents. Tout est beau, tendre, plein de charme et de compassion. Le Pays des Rêves porte bien son nom.

Dans ‘L’île aux friandises’, tout est gourmand ! Kirby, bien sûr, mais aussi le décor qui nous plonge dans une fabrique à gâteaux au cœur de l’île aux friandises. Aux côtés de son meilleur ami Waddle Dee, il va aider les pâtissiers à redonner des couleurs à des gâteaux étrangement tout gris… En termes de couleurs et de détails, les auteurs ont frappé un peu plus fort encore dans cet album. À consommer sans modération !

Kirby – Voyage dans les nuages & Kirby – L’île aux friandises, de Nao Otsuka, Poto Karino & Tau Karino sont parus le 02 septembre 2021 aux Éditions Mana Books.