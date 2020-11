Critique Le père Noël : un livre sonore plein de charme

Le père Noël est un livre sonore à toucher qui plongera les plus petits dans l’atmosphère colorée et chaleureuse de Noël.

Le père Noël fait partie de la superbe collection ‘Mon livre à toucher’ des éditions Usborne. Maison d’édition qui n’en finit pas de nous régaler avec ses livres pour enfants modernes, plein de couleurs et de mignonnerie ! Après les bruits du jardin, de la jungle, de la nuit, ou encore de la ferme et bien d’autres encore, cet album sonore cartonné est un véritable coup de cœur !

Toute la magie de Noël

Les livres sur l’univers de Noël, ce n’est pas ce qui manque. Mais celui-ci a un vrai truc en plus. Car, à chaque fois qu’on l’ouvre, c’est le même émerveillement qui opère. D’ailleurs, il ne plongera pas seulement « les plus petits » dans l’atmosphère de Noël… En effet, nous avons vérifié et… ça fonctionne aussi très bien avec les moins petits !

La raison est simple : tout est fait pour nous immerger dans cet univers magique et festif. Les couleurs sont incroyablement vives et chaleureuses ; l’ambiance est à la joie et au partage ; et les sons à écouter sont parfaitement choisis ! Et on notera également la diversité au sein des personnages représentés, ainsi qu’une harmonie inspirante entre les lutins, les animaux et la nature.

Enchantement garanti !

Un hibou qui hulule ; le bruit d’une luge remplie de cadeaux qui glisse sur la neige ; les sons qui s’échappent de l’intérieur de l’atelier dans lequel les lutins fabriquent des cadeaux ; le crépitement d’un feu de cheminée au coin duquel le Père Noël lit les lettres qu’il a reçues ; le bruit de ses bottes qui s’écrasent dans la neige ; ou encore celui du traîneau qui s’envole au beau milieu des étoiles pour aller distribuer les cadeaux dans la ville endormie…

On est émerveillés et transportés, l’espace de quelques pages qui se tournent trop vite. Un très joli livre objet à mettre au pied du sapin, pour tous les petits et les moins petits !

Le père Noël, Mon livre sonore à toucher, de Sam Taplin & Violeta Dabija (illustrations), est paru le 24 octobre 2020 aux Éditions Usborne.