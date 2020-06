By Ida Gonthier

La Nintendo Switch a-t-elle déjà perdu face à la PS5 et Xbox Series X ?

La Nintendo Switch a-t-elle déjà perdu face à la PS5 et Xbox Series X ? C’est la question à laquelle notre partenaire Youtube des Petites Anecdotes du Jeu Vidéo répond dans cette vidéo…

La Nintendo Switch : une console de jeu très appréciée.

Si la Nintendo Switch est très populaire, celle-ci va être confrontée très prochainement à la sortie de la PS5 et de la Xbox Series X. Ces deux nouvelles consoles de Sony et Microsoft seront ses nouvelles concurrentes dans le secteur des jeux vidéo.

Cette vidéo « réaction aux commentaires » présente un Versus Switch vs PS5 et Switch vs Xbox Series X. Tu comprendras très vite que, même si la console de Nintendo ne dispose pas d’une puissance équivalente, elle détient des caractéristiques qui lui permettent d’être très compétitive.

La Switch a t-elle perdu avant même la sortie des deux autres consoles ?

Monstres de puissance et de technologie, la PS5 et la Xbox Series X sont incomparable à la console de Nintendo (au niveau des graphismes, animations, puissance…). Les joueurs pourront faire le choix de ces nouveautés.

Cependant, l’avancée technologique ne fait pas tout. Le public de la Switch ne vise pas que ces qualités, mais surtout une console 2 en 1, dotée d’un catalogue attrayant par ses jeux. Ce public lui est acquis. Pas sûr donc qu’elle soit si vite enterrée !

Et toi, penses-tu que la Switch est déjà enterrée ?