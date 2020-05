By Contributeur

Notre partenaire Youtube des Petites Anecdotes du Jeu vidéo s’intéresse cette fois-ci à la Nintendo Switch et à ses jeux. Les plus pires pour être plus précise. Car si la Nintendo Switch est une console très populaire, avec un catalogue de jeux vidéo très apprécié, quelques uns, plutôt mauvais, se sont glissé dans le lot. Découvre-les dans cette vidéo avec les 5 pires jeux vidéo de la Nintendo Switch !

Titeuf Mega Party (2019)

Remake du jeu Titeuf Mega Compet (2004), ce party game se dérule dans l’univers de Titeuf. Graphismes, animation des personnages, textures, tout est à revoir. Certains moments intéressants ont même été retirés. 45€ pour 2h de jeu. La version de 2004 se révèle meilleure et plus acceptable que celle de 2019. Un remake foiré.

Hello Kitty Kruizers

Un jeu de course à la Mario Kart pour les petits, mais sans impression de vitesse, avec une mauvaise maniabilité, et une intelligence articficielle à la ramasse. Adaptation du jeu Wii de 2004, il n’a pour lui que ses circuits colorés et mignons. Un pur jeu vidéo à licence, sans ambition de gameplay.

Fort Boyard

Party game où malgré la musique, l’ambiance d’aventure du fort n’est pas du tout présente et les graphismes sont bas de game. Le gameplay ne posède même pas de bons mini-jeux, la maniabilité est raté et une partie dure 20 minutes.

Vroom in The Night Sky

Si tu as déjà entendu parlé de Superman 64, l’un des pires jeux vidéo de l’histoire, et bien là c’est pareil. Une magicienne sur son vélo magique, avec une maniabilité ratée, pour 8,90€, sans challenge.

Panda Hero

Jeu pour les enfants, Panda Hero possède une maniabilité rigide, une arme bambou peu précise, et ses multiples inspirations d’autres jeux (tuyaux de Mario, oiseaux d’angry bird..) n’arrivent même pas à relever le niveau.

Et pour toi, quel est ton top 5 des pires jeux vidéo de la Nintendo Switch ?