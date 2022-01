Critique Des rêves dans le sable : de la magie au bout des doigts

Des rêves dans le sable est un spectacle unique et merveilleux de dessin sur sable qui nous offre à voir à la fois l’œuvre et sa création.

Des rêves dans le sable est un spectacle d’une grande originalité qui rassemble tout ce que l’on aime retrouver au théâtre : de la poésie, de la beauté, de l’onirisme. Prix du public Avignon 2014, cette création qui a déjà à son actif 9 ans de tournée et plus de 900 représentations dans toute la France est enfin arrivée jusqu’à nous ! Certains coups de cœur, ainsi, prennent leur temps…

L’envers et le décor

Sur sa table lumineuse, rediffusée simultanément sur grand écran, Lorène Bihorel donne vie au sable et à son art. Car rien ne se fige jamais durant sur ce spectacle, sauf peut-être le temps, face à tant de magie… Ainsi, les doigts tracent, affinent, saupoudrent, balayent le sable avec grâce et délicatesse pour nous raconter des histoires.

Le mouvement est sûr, élégant. On devine qu’il n’y a aucune place pour l’improvisation. Et l’on est hypnotisé par ces décors évanescents qui se dessinent sous nos yeux ébahis, qui prennent vie en quelques secondes à peine avec un niveau de détail surprenant. Puis, en quelques coups de pinceau, tout est effacé. Et tout n’est alors plus qu’à réinventer…

© Lorène Bihorel

Des sables (é)mouvants

Les dessins sont de toute beauté et explorent de nombreux univers. Un petit garçon avec son chien termine son bonhomme de neige ; la pluie s’abat soudain dans le désert que traverse un touareg ; une pomme progressivement croquée finit par se changer en deux visages qui s’embrassent ; les queues pendantes de chats assis écrivent le mot ‘ronron’…

On sourit souvent devant l’ingéniosité et la poésie qui émanent de ces œuvres éphémères. D’autant que chaque dessin s’accompagne d’une musique qui transcrit à merveille l’ambiance de l’instant qui nous est conté. Ainsi, on est véritablement transporté dans chacune de ces scènes couleur feu desquelles se dégagent beaucoup d’émotions.

Un véritable enchantement

Les dessins évoluent souvent au cours d’une même scène, telles les vagues qui viennent recouvrir les empreintes de pieds et les maillots de bain abandonnés dans le sable. Ou comme cette tenue estivale qui se transforme pour s’adapter à l’hiver qui s’installe et au vent qui s’impose. Ainsi, on se laisse transporter, charmer, étreindre, surprendre par cette performance qui nous captive d’un bout à l’autre.

Et puis, c’est parfois une véritable histoire qui nous est contée pendant quelques minutes par une voix off, sans laisser de répit à l’artiste. On voyage dans le temps, dans l’espace, à travers les émotions, les saisons… Ce spectacle visuel et sonore offre une parenthèse féérique et merveilleuse que l’on referme des étoiles plein les yeux et de la douceur plein le cœur. Une pépite !

Des rêves dans le sable, réalisé et interprété par Lorène Bihorel, avec François Berland et Catherine Nullans en voix off, est en tournée dans toute la France (calendrier ici).