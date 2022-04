Critique Fred Blin nous embarque dans une sacré galère !

Fred Blin, des Chiche Capon, se livre ici à un seul-en-scène clownesque aussi hautement improbable et drôle qu’impossible à raconter !

Fred Blin dans A-t-on toujours raison ? Which witch are you ? nous offre ici son premier solo. Après vingt années passées au sein du trio de clowns modernes Les Chiche Capon, le comédien livre une interprétation toute personnelle et déjantée de l’art du clown. On ne comprend pas vraiment ce qu’il se passe ni pourquoi nous sommes là (lui non plus d’ailleurs !) mais on rit beaucoup et surtout : on ne regrette pas une seule seconde d’être venu !

« Quoi que nous vivions ensemble,faites-moi le plaisir de rester lucides ! »

Une expérience à vivre !

Ce spectacle est tout simplement impossible à raconter. Car il n’y a ni intrigue, ni logique, ni fil narratif, ni début, ni fin, ni même véritablement de sens ! Alors forcément, dit comme ça, ça a de quoi laisser perplexe. Et c’est finalement aussi ce qu’il se passe d’une certaine façon lorsqu’on voit (ou plutôt d’abord que l’on entend !) débarquer sur scène cet improbable personnage !

© Fanchon Bilbille

Avec ses sabots, sa casquette Ferrari vissée sur sa perruque brune, son long manteau fermé avec un cintre et sa démarche hésitante, on comprend très vite que l’on va vivre un moment hors du temps et de la réalité ! Et ça ne s’arrange pas lorsqu’il revient un peu plus tard affublé d’une robe en tulle, de protège-genoux, et d’un rouge à lèvres très approximativement étalé !

« A-t-on demandé au au coq s’il aimait le vin ?! A-t-on demandé au bœuf s’il aimait le bourguignon ?! »

Ainsi, dans ce spectacle on trouve un peu de tout et beaucoup de rien ! Un début de chanson, une scène qui recommence à n’en plus finir, une partie de foot (à laquelle on participe !), des blagues, un monsieur qui mange une banane, ou encore quelques longueurs – mais ça, on était prévenu !

Et puis surtout, on trouve beaucoup, beaucoup de liberté ! De la folie aussi. Une sacré dose même ! À la manière d’un Monsieur Fraize, c’est dans un univers totalement singulier que nous embarque l’artiste. Aussi, mieux vaut ouvrir grand son esprit, se laisser porter, et lâcher prise sur les codes habituels pour apprécier cet exercice de style aussi déroutant que jubilatoire. Car ce n’est pas un spectacle qui se réfléchit, c’est un spectacle à vivre, à ressentir.

D’échec en échec avec bonne humeur !

Absolument hilarant lorsqu’il cherche désespérément comment meubler le temps restant alors que les minutes ne semblent pas décidées à vouloir filer, ou lorsqu’il nous invite à ne pas nous éterniser en applaudissements, Fred Blin maîtrise parfaitement l’art d’échouer ! Mais on ne vous en dit pas plus car c’est notamment sur l’effet de surprise que repose le procédé comique du spectacle.

© Fanchon Bilbille

C’est d’ailleurs ce qui fait que l’on peut finir par se lasser un peu. Car, une fois que l’on a compris la mécanique, cet effet de surprise s’estompe, le comique de répétition s’essouffle un peu et les longueurs peuvent parfois devenir vraiment longues ! Mais on reste néanmoins conquis car ce personnage totalement barré n’en est pas moins touchant et attachant tant il est vrai et généreux dans la manière dont il livre ses états d’âme. Tant il est profondément humain, en réalité.

D’ailleurs, entre lui et nous, tout se finit bien ! C’est l’âme et le cœur légers que l’on se quitte, et la seule chose que nous regretterons au final, c’est de ne pas avoir emporté de démaquillant… !

Fred Blin dans A-t-on toujours raison ? Which witch are you ?, mis en scène par Raymond Raymondson, se joue jusqu’au 12 juin 2022, le samedi à 19h ou 21h et le dimanche à 17h, au Théâtre du Petit St Martin.