Avignon 2021 – Yourte : la comédie écologique engagée qui rend heureux !

Yourte est un spectacle surprenant d’inventivité et d’énergie qui aborde le thème de l’écologie avec engagement et auto-dérision.

Yourte raconte l’histoire d’un pacte sacré et irrévocable. Un jour, ils vivront tous ensemble dans une grande yourte. 20 ans après cette promesse, 8 jeunes adultes se retrouvent et confrontent leurs réalités.

Après Climax, qui sensibilise par l’humour avec son spectacle burlesque sur le réchauffement climatique, cette création engagée, originale et galvanisante nous invite à penser un mode de vie alternatif et à réfléchir sur le sens de nos existences.

© Chloé Guilhem

Une réflexion sur notre rapport au monde

La plupart d’entre eux ont sauté le pas d’une vie en communauté, plus responsable. Ils forment un groupe autonome, solidaire, et non violent, où les notions de partage, de fraternité, de solidarité reprennent du sens et des couleurs. Deux d’entre eux en revanche ont pris la direction de la société de consommation, du travail avant tout, et de l’individualisme. Mais peut-être plus pour longtemps !…

Il y a beaucoup de sincérité dans la manière d’aborder le propos. Car la pièce met bien volontiers en évidence les obstacles qu’il faut oser dépasser, les conditionnements, les peurs dont il faut se défaire pour changer de vision du monde et de mode de vie. Les dérives qui peuvent exister aussi. Autorité, égo, médiocrité, argent et intolérance sont ainsi incarnés en personnages vicieux et loufoques guettant le moment pour revenir hanter celles et ceux qui s’en sont défaits. Des scènes auxquels nous avons toutefois été un peu moins sensibles.

« Je ne vais pas aller m’installer dans une tente où ils sont douze à s’extasier devant un radis ! »

© Facebook/Les Mille Printemps

Un spectacle immersif

Là où ce spectacle est malin, c’est qu’il fait preuve d’une auto-dérision jubilatoire à l’égard même du modèle de société qu’il défend. Ainsi, certaines scènes prennent une dimension presque burlesque, et on se régale des personnalités un peu barrées des différents personnages. Les 8 comédiens sont tous plus convaincants les uns que les autres, et vont régulièrement à la rencontre du public, s’adressant à nous comme si nous faisions partie de la communauté !

Et puis ils montent, démontent et déplacent les décors eux-mêmes, de sorte que l’on oublierait presque qu’il s’agit d’un spectacle. Car tout y sonne vrai. Jusqu’aux incertitudes qui sont finalement partout, et font que la pièce ne propose aucune réponse vraie et définitive aux problématiques de notre époque. Simplement des pistes d’action et de réflexion.

© Chloé Guilhem

Un moment de pure créativité

Une affiche sublime, des tracts zéro déchet (idée de génie !), des comédiens pétillants, une écriture vive et intelligente, un délicieux gaspacho partagé à l’issue du spectacle : la compagnie des mille Printemps nous séduit de toutes les manières possibles ! Il faut dire que l’on n’a pas vraiment le temps de douter de leur talent ni de leur passion pour le propos qu’ils défendent. Car le fond du spectacle est un message véritablement engagé, qui offre à une réflexion poussée et construite sur l’altermondialisme.

Yourte est une sorte d’Ovni au beau milieu de ce festival. Par sa mise en scène qui explose le cadre de la scène, son ton débordant d’auto-dérision et son énergie un peu dingue et lumineuse, il créé une véritable faille dans l’espace et le temps. Faille dans laquelle on s’engouffre joyeusement ! Car la vie y déborde ! Un format à peine plus resserré et allégé de quelques passages qui nous égarent un peu, et le tout serait absolument parfait !

Yourte, de Gabrielle Chalmont & Marie-Pierre Nalbandian, mis en scène par Gabrielle Chalmont, avec Claire Bouanich, Bastien Chevrot, Sarah Coulaud, Louise Fafa, Maud Martel, Jeanne Ruff, Hugo Tejero & Benjamin Zana, se joue au Théâtre des Carmes André Benedetto, à Avignon, du 06 au 25 juillet à 16h30.

Puis en tournée à partir de novembre 2021.

