Avignon 2021 – Climax : on rit, et la planète leur dit merci !

Climax est le nouveau spectacle burlesque musical de la Compagnie Zygomatic qui s’attaque à l’urgence climatique.

Climax est une création drôle et engagée sur l’un des thèmes les plus brûlants de notre époque. À travers l’humour, la compagnie Zygomatic cherche surtout à éveiller les consciences. Nous les avions découverts en 2017 avec leur spectacle Manger, qui interpelait sur les dérives de notre société de consommation. Ils tirent une nouvelle fois la sonnette d’alarme ici quant à l’urgence climatique et la survie de notre planète.

« Dans un monde en plein bouleversement, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement ! »

Une prouesse !

Les 4 comédiens que nous retrouvons sur scène ont bien des talents ! Comédiens chanteurs, musiciens, danseurs et mimes, c’est à travers ces différentes disciplines qu’ils expriment toute la gravité de la situation et l’urgence d’agir. L’humour est grinçant, libérateur et à la fois troublant. Car derrière l’absurde, les constats et les enjeux sont là. Et s’il n’est pas moralisateur pour un sou, Climax dénonce, presque l’air de rien.

Les différents tableaux s’enchaînent dans une mise en scène très créative, variée et dynamique. Une vraie performance, surtout lorsqu’on sait qu’ils s’occupent eux-mêmes de tout, de l’écriture à la mise en scène en passant par les costumes, les musiques, les lumières, les chorégraphies… Aussi, préparez-vous à voir de tout dans ce spectacle, et surtout : rien de ce que vous avez l’habitude de voir ! L’énergie et le grain de folie de cette petite troupe sont contagieux !

Férocement drôle

On assiste à une chorégraphie de patinage artistique et, l’instant d’après, on observe une tortue de mer se régaler d’un sac plastique… Un DJ au costume mémorable nous fait ensuite passer une folle soirée karaoké dans la maison de retraite Les myosotis, aux portes de laquelle le réchauffement de la planète ne s’est pas arrêtée… Et puis il y a cette conférence pour le changement climatique qu’ils tournent délicieusement en dérision, en caleçon/cravate dans leurs bouées en forme de flamants roses ! Jubilatoire !

La banquise qui fond mais les canons à neige qui fonctionnent à plein régime ? « Rassurez-vous, tout est sous contrôle ! » Ainsi, on rit d’un œil et on pleure de l’autre tout au long du spectacle. Car la forme est complètement décalée, burlesque. Mais le fond est tristement ancré dans le réel, et la piqûre de rappel n’est pas bien agréable. La saynète finale retraçant en accéléré la genèse de l’univers, l’apparition de l’Homme et son impact sur la planète a de quoi laisser sans voix.

La sensibilisation par le rire

« Pour la compagnie Zygomatic, le rire est une chose très sérieuse. Nous croyons en son pouvoir libérateur et à son absolue nécessité pour aborder des problématiques sociétales souvent lourdes. Un humour engagé sensible et humaniste qui interroge : « un rire du ventre qui éclaire le cerveau ». »

Une forme légère et subtile, donc, pour mieux appréhender des sujets lourds, sérieux et urgents. Un parti pris théâtral qui leur a déjà permis de toucher un large public, en France et à l’étranger, avec leur précédent spectacle, mais aussi d’intervenir dans le milieu scolaire et associatif. Et Climax est bien parti pour suivre le même chemin.

Climax, écrit et mis en scène par Ludovic Pitorin, avec Aline Barré, Xavier Pierre, Benjamin Scampini & Ludovic Pitorin, se joue à l’Espace Alya, à Avignon, du 07 au 30 juillet à 21h10. Relâche les lundis.

Puis en tournée dans toute la France.

Retrouvez tous nos articles consacrés au Festival Off d’Avignon ici.