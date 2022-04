Critique L’affaire de la rue de Lourcine : un vaudeville loufoque et pétillant

L’affaire de la rue de Lourcine est une adaptation moderne, rythmée et drôle de la pièce d’Eugène Labiche.

L’affaire de la rue de Lourcine a failli nous passer sous le nez ! En effet, c’est à la dernière représentation, en février, que nous avons assisté. Mais la pièce a rencontré un tel succès lors de cette programmation qu’elle revient au Lucernaire dès le 06 avril. L’occasion pour nous de vous en parler, et pour vous de saisir cette seconde chance de vous offrir un moment de théâtre réjouissant !

Cette comédie de Labiche nous emmène dans le Paris de 1857. Oscar Lenglumé, un jeune rentier, se réveille d’une courte nuit avec la gueule de bois. Il n’a aucun souvenir de ce qu’il a fait de sa soirée. Aussi, il est plus que surpris lorsqu’un inconnu surgit de son lit ! En tentant ensemble de faire la lumière sur ce qui a bien pu leur arriver, ils réalisent que tout les rend suspects d’un meurtre qui a eu lieu dans la nuit… Mais ils ne sont pas au bout de leurs surprises. Et nous non plus !

Entre humour et suspense

L’intrigue est légère, et l’on comprend assez rapidement le fin de mot de l’histoire. Aussi, on se régale d’autant plus de voir les deux hommes s’affoler au fur et à mesure qu’ils relient les différents indices pour remonter le fil d’une soirée qui leur a complètement échappé. Et l’on se demande bien où tout cela va les mener !

On rit de la situation qui prend des proportions démesurément burlesques, des va-et-vient intempestifs, des mimiques parfois clownesques des deux compères ; mais aussi de leurs tentatives maladroites de dissimulation ; ou encore de la duplicité du valet qui nous apparaît dès qu’il se retrouve seul.

Une comédie menée tambour battant

Préparez-vous car cette courte pièce file à toute vitesse ! C’est d’ailleurs à la fois l’un de ses points forts et son seul point faible. Car elle nous laisse à peine le temps de laisser retentir nos éclats de rire et de profiter des nombreux rebondissements qui s’enchaînent. Et pour ce qui est de rire, il y a de quoi faire !

En effet, entre répliques coquasses, situations burlesques, malentendus, quiproquos et messes basses, les deux hommes perdent totalement le sens des réalités. Les dialogues sont rythmés et plein d’esprit, et les personnages emplissent tout l’espace de la scène avec rythme et tonicité. Si bien que l’on est emporté dans ce tourbillon d’énergie, d’humour et de fraîcheur. Y’a de la joie !

Une jolie maîtrise du vaudeville

Les comédiens parviennent à en faire des tonnes sans en faire trop, ce qui était notre crainte. Aussi, c’est sans lourdeurs qu’ils nous livrent quelques envolées musicales modernes et amusantes qui s’intègrent parfaitement à la pièce ; ainsi que des moments de délire hilarants comme lorsque le cousin arrive à l’improviste et offre aux deux hommes un alibi inespéré !

Chanteuse lyrique de formation, Justine Vultaggio – également metteuse en scène de la pièce – nous laisse sans voix dès qu’elle pousse la chansonnette. Nous pensions ne pas être public du vaudeville… Mais c’est simplement que nous l’aimons comme il est trop peu souvent proposé. À savoir : coquasse, extravagant, mais non moins dénué de précision et de qualité de jeu et de chant.

L’enthousiasme de cette jeune troupe est communicatif, et au vu du succès de cette première pièce, il y a fort à parier que ça ne s’arrangera pas. Et c’est tant mieux !

L’affaire de la rue de Lourcine, d’Eugène Labiche, mise en scène de Justine Vultaggio, avec Oscar Voisin, Antoine Léonard, Grégory Dété, Gabriel Houdou, Reynold de Guenyveau, Maxime Seynave & Justine Vultaggio, se joue du 06 avril au 29 mai, du mardi au samedi à 21h et le dimanche à 18h, au Théâtre du Lucernaire.