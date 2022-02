Critique Encore une fois : y’a de la joie !

Encore une fois est un spectacle musical joyeux et loufoque qui nous immerge dans les coulisses d’une opérette.

Encore une fois : voilà un spectacle qui porte particulièrement bien son nom ! Car, si nous y allions un peu à reculons, craignant une pièce sans grande finesse, c’est en courant que nous y retournerions pour prendre une autre bouffée d’air frais !

Cette comédie nous plonge dans un faux film qui retransmet la cinq millième représentation d’une opérette jugée médiocre par la critique, mais au succès fulgurant. Entre les actes, des présentateurs sans pitié introduisent des interviews, des archives des premières répétitions, ou encore des moments volés dans les coulisses de la tournée où la lassitude et le doute s’installent parfois…

© L. von Sibenthal et Rémy Brahier

Une construction originale

On se retrouve donc à la fois au théâtre, au cinéma, et à l’opéra ! Ce qui permet un mélange des genres assez jubilatoire. Ainsi, entre des scènes d’opérette savoureusement caricaturées qui viennent nourrir la comédie se glissent çà-et-là des temps de confidences touchants qui offrent une jolie réflexion sur le théâtre, sur le monde du spectacle et sur l’envers de « la vie rêvée d’artiste ».

Cette mise en abyme parodique est habilement construite et mise en scène, si bien que – hormis un ou deux passages qui nous ont semblé superflus – l’ensemble s’enchaîne avec beaucoup de rythme et de fluidité durant près de 2h que l’on ne voit pas passer. C’est tonique, joyeux, haut en couleurs et rafraîchissant au plus haut point.

© L. von Sibenthal et Rémy Brahier

Une bonne tranche de fantaisie

C’est parce qu’il se moque de ses propres codes et exagère sans jamais basculer dans la lourdeur ni le mauvais goût que ce spectacle est aussi réjouissant ! Et c’est surtout parce qu’il le fait avec une intelligence et une finesse que l’on retrouve aussi bien dans le texte que dans la mise en scène et l’interprétation.

C’est évidemment aussi parce que les artistes sur scène sont excellents et réussissent le challenge de jouer faux avec une justesse impeccable que le tout fonctionne aussi bien. Et cette justesse, c’est d’ailleurs aussi dans la voix qu’on la retrouve ! En effet, pour ce qui est de l’opéra en lui-même il n’y a ni parodie ni caricature. La qualité musicale est là, et c’est la bonne surprise de ce spectacle.

Une troupe bourrée de talent

Avec sa voix rauque et sa « gueule » d’acteur, Julien Héteau nous a fait une sacré impression et nous restera en mémoire. Le grain de folie et l’énergie de Remi Ortega ne le font pas non plus passer inaperçu, tandis qu’avec le côté pince-sans-rire de son personnage, Davide Autieri nous amuse beaucoup. Leana Durney interprète quant à elle son personnage avec fraîcheur, et la soprano à la voix renversante Julie Cavalli est tout simplement épatante !

Tous et toutes sont à la fois drôles, touchants et portés par une énergie galvanisante. Le dosage est parfait entre intrigue, chant, humour, émotion et situations extravagantes. On retiendra surtout cette délicieuse scène de quiproquo entre Simon et son patron ; cette exploration des langues étrangères désopilante par l’ensemble de la troupe ; ou encore cette excellente scène à rallonge dans laquelle l’un des personnages n’en finit pas de mourir !

On vous conseille vivement de ne pas passer à côté de ce spectacle décalé et enthousiasmant !

Encore une fois, de Leana Durney, Davide Autieri, Robert Sandoz et Blaise Ubaldini, mis en scène par Robert Sandoz, avec Davide Autieri, Julie Cavalli, Leana Durney, Julien Héteau, Rémi Ortega, Adrien Polycarpe ou Florent Lattuga (en alternance), se joue du mercredi au samedi à 19h ou 21 et le dimanche à 16h au Théâtre Le funambule Montmartre.