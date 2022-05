Critique Florence Mendez dans Délicate : la nouvelle tornade belge qu’on adore

Florence Mendez dans Délicate nous livre un one-woman show étonnant, touchant, cinglant et d’une profonde humanité.

Florence Mendez a beaucoup de choses à nous dire… et à nous apprendre ! Quelques comptes à régler aussi, mais toujours avec beaucoup d’humour. Cette artiste belge à la plume vive et piquante est une petite pépite à découvrir absolument.

Et la fragilité se changea en force

On peut dire du spectacle de Florence Mendez qu’il est à son image : différent. Car l’humoriste et chroniqueuse pose les choses d’emblée : elle est HPI et autiste Asperger. Et c’est d’ailleurs à ces différences que l’on doit le rythme effréné auquel tout s’enchaîne. En effet, le débit de paroles de l’humoriste est impressionnant ! Un peu déroutant même, au début. Mais on se laisse embarquer sans résistance.

© Denis Photographie

D’autant qu’il n’y a aucun temps faible, rien que l’on aurait envie de retirer ou d’écourter. Car le moins qu’on puisse dire c’est que la jeune femme a le sens du rythme et de la punchline. On en retiendra quelques-unes brillantes sur le black friday, le vaccin, ou encore les listes de matériel scolaire ! Et puis, on passe un bon moment à ses côtés, même lorsqu’elle nous provoque ou nous insulte. Enfin… pas vraiment « nous », plutôt « les gens »… !

Un show tout en contrastes et sensibilité

Florence Mendez nous parle d’elle et de ses névroses, de son rapport à la maternité, de ses relations amoureuses, ou encore de ses difficultés à s’adapter dans une société très normative… Et elle le fait avec beaucoup d’énergie et d’auto-dérision, mais surtout avec une sincérité touchante. Si bien que cela donne un spectacle un peu hybride et très riche qui fait beaucoup rire, qui émeut et qui apprend des choses (même sur les koalas !). Qui sensibilise aussi – sur l’autisme et les maladies mentales notamment – et qui porte un véritable message de résilience.

© Facebook / Florence Mendez

Car la jeune femme a vécu son lot d’épreuves, de face à face intimes avec la solitude et le désespoir. Mais elle en parle sans tabou et les assume sans honte. On sent bien que les blessures sont profondes, mais il semble tout aussi évident qu’elle y a puisé non seulement une grande partie de son inspiration pour ce spectacle, mais aussi et surtout la force qui l’anime.

Parfois léger, parfois moins, ce one-woman show est avant tout humain. Et l’on sait que, au-delà du divertissement procuré dans l’instant, il fait partie de ces spectacles qui laisseront leur empreinte. Et de ces artistes que nous ne manquerons pas de suivre.

Florence Mendez dans Délicate, le jeudi à 21h30 jusqu’au 30 juin 2022 au Théâtre Le Métropole.