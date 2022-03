Critique Le Roi Lion : un pur moment d’émerveillement made in Broadway

Le Roi Lion est l’incroyable comédie musicale qui arrive de Broadway pour nous faire redécouvrir le classique de Disney.

Le Roi Lion, la comédie musicale primée de Disney et adaptée en 9 langues, est en France depuis quelques mois après 22 années de succès à Broadway. Nous ne pouvions évidemment pas manquer cet évènement envers lequel nous avions de grandes attentes !

Car, autant poser le contexte tout de suite : il s’agit là de notre Disney préféré. Alors, après avoir vu suffisamment de fois le dessin animé pour le connaître par cœur, après l’avoir redécouvert à travers le film ainsi que dans le spectacle musical live à Disneyland Paris, une seule question nous hantait. Était-il vraiment possible qu’une autre adaptation de l’œuvre parvienne à nous surprendre, à créer quelque chose de nouveau ? Et il nous aura suffi de quelques minutes pour comprendre. La réponse est oui. Un grand, un immense oui !

De la magie dans l’air

Mais quelle claque ! Dès les premiers instants, nous sommes subjugués. Déjà fort émouvante dans le dessin animé, la scène d’ouverture est ici grandiose. Il n’aura pas fallu plus de deux minutes pour que nous ayons la larme à l’œil. Et pour cause, la communion entre tous les animaux de la savane qui traversent la salle pour rejoindre une scène sur laquelle un immense soleil ne tarde pas à apparaître est de toute beauté.

© Disney

D’autres scènes parmi les plus attendues sont ainsi merveilleusement scénographiées. C’est notamment le cas pour la fameuse et spectaculaire scène des gnous dans le canyon. On se demandait comment il allait être possible de traduire ainsi toute l’intensité dramatique de ce moment, de matérialiser la débandade puis la terrible chute dans le vide de Mufasa… Eh bien là encore nous en avons pris plein les yeux.

Et c’est en réalité ça pendant plus de 2 heures. Les décors sont superbes, la mise en scène ingénieuse. Et les jeux de lumière habiles nous offrent quelques clairs-obscurs magnifiques. Quant aux artistes, ils sont tous épatants. Ils font littéralement corps avec leurs marionnettes articulées pour certains, font vivre leurs costumes et leurs masques pour d’autres. Et tous font preuve d’une impeccable maîtrise de la gestuelle, des mimiques, des ondulations du corps, des déplacements… Tout cela dans une explosion de vie et de couleurs. Vraiment, c’est un bonheur à observer.

© Disney

C’est un bonheur à entendre aussi. Car les musiques aux sonorités africaines de l’orchestre live qui rythment le spectacle et les chœurs zoulou qui offrent de petits interludes inattendues nous transportent un peu plus encore dans les décors arides de la Terre des lions.

Un show d’une grande générosité

L’autre belle surprise de ce spectacle, c’est le soin qui a été apporté à détailler et à mettre en valeur chacun des personnages. En effet, tous sont mis au premier plan et incarnés avec beaucoup de précision. Si bien que nous avons eu l’impression de découvrir vraiment certains d’entre eux pour la première fois. Ou en tout cas de nous y intéresser et de nous y attacher comme cela ne nous était jamais arrivé avec le dessin animé ou le film.

C’est notamment le cas de Zazu, très présent surtout dans la première partie, et auquel l’étonnant Sébastien Perez donne vie avec beaucoup d’humour et d’énergie. On se régale à observer le comédien se fondre dans ce rôle avec son costume et sa marionnette. C’est aussi le cas de Rafiki, merveilleusement interprété par la chanteuse sud-africaine Ntsepa Pitjeng-Molebatsi. Notre coup de cœur du spectacle ! Son déhanché, son espièglerie, son langage incompréhensible et sa voix incroyables nous ont autant fait rire que subjugués.

Il y a aussi Timon et Pumba – alias Alexandre Faitrouni & Rodrigue Galio – que nous avons plus que jamais appréciés. Là encore il faut souligner la justesse épatante des comédiens. Même Ed, la hyène écervelée avec sa langue qui pend, est bluffante !

© Disney

Et puis, bien sûr, il y a Simba et Nala. Les deux lionceaux, interprétés par deux enfants très touchants, cèdent ensuite leurs places à deux comédiens tout aussi convaincants et attachants pour leurs versions adultes – Gwendal Marimoutou et Cylia. Mais il faut reconnaître que les personnages « secondaires » sont tellement mis en valeur par leurs incarnations respectives qu’ils en arriveraient parfois presque à nous faire oublier les stars de l’histoire.

Une adaptation qui s’offre quelques libertés

Quelques variations sont tout de même à noter avec le dessin animé. Déjà, on rit beaucoup. Bien davantage que dans l’œuvre originale. En effet, de nombreuses touches d’humour se faufilent dans les dialogues et chansons. D’abord surpris, on doute un peu… Puis on se laisse finalement convaincre par cette touche de modernité qui apporte une certaine fraîcheur à l’ensemble. Zazu, par exemple, nous explique que l’un de ses frères passe sa vie sur Twitter, ou se targue de faire du « lionceaux-sitting » quand il ne chantonne pas la chanson de La reine des neige !

D’autre part, les chansons phares du film, écrites par Elton John et Tim Rice, font partie du spectacle, de même que quelques chansons inédites. Mais les fans du Disney que nous sommes avons tout de même été chagrinés de ne pas entendre la chanson entre Scar et les hyènes dans le cimetière des éléphants, Soyez prêtes, déjà absente du film. Une autre la remplace, à laquelle nous n’avons d’ailleurs pas compris grand chose. Ce qui est malheureusement le cas à chaque fois que les hyènes chantent.

Nous avons aussi été un peu frustrés de voir certaines répliques cultes modifiées comme le « un peu gluant, mais appétissant » de Pumba qui devient « visqueux mais nourrissant ». Bon, Hakuna matata ! Pas de quoi pour autant ternir la beauté et la magie de ce show que nous ne sommes pas prêts d’oublier ! Le Roi Lion n’a décidément pas fini de nous faire rêver…

Le Roi Lion, adapté par Julie Taymor, se joue jusqu’au 31 juillet 2022, au Théâtre Mogador.