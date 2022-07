Avignon 2022 – M.O.L.I.E.R.E. : un spectacle à son image !

M.O.L.I.E.R.E. est une pièce joyeuse et inventive qui traverse la vie et l’œuvre de Molière avec un grain de folie réjouissant.

M.O.L.I.E.R.E., c’est l’acronyme de Méli Mélo Oratoire Librement Inspiré d’Errances dans le Répertoire de l’Éponyme ! Mais ça aurait fait un titre un peu long et moins simple à retenir… bien que plutôt très représentatif de ce qu’est ce spectacle !

Voilà ce qu’on appelle « finir en beauté » ! Car oui, cela finit toujours par arriver… Notre Festival OFF d’Avignon s’achève, les derniers spectacles se profilent, nous commençons à refuser les tracts car « nous partons tout à l’heure », et la nostalgie dessine déjà ses contours… Mais quand nos derniers applaudissements résonnent sur un sentiment intense de joie, cette fin prend une autre saveur…

Molière… par lui-même !

Vous n’avez probablement jamais vu Molière sous un tel angle ! Car les œuvres sur l’illustre comédien et dramaturge abondent. Et certaines nous offrent des moments de beau et grand théâtre, à l’instar de la création de Pierre-Olivier Scotto & Jean-Philippe Daguerre, Le voyage de Molière. Mais il est plus rare de le voir aborder de manière aussi décalée et originale.

C’est donc la vie de Jean-Baptiste Poquelin que traversent ces trois comédiens tandis qu’un musicien les accompagne au clavier, dans une mise en scène minimaliste et enlevée. Traverser, c’est vraiment le mot, car ils ne se contentent pas de la raconter, ils se l’approprient en la teintant de remarques, digressions, références contemporaines, et en tournant tout ce qu’ils peuvent à la dérision !

« Il faut que tu nous croies, on a lu toutes les biographies ! » nous rassurent-ils tout de même ! Et on n’en doute pas. Car, si la forme fait la part belle à un humour plein de légèreté et de fantaisie, elle n’en est pas moins très travaillée, intelligente et habile. En effet, leurs répliques sont tirées des œuvres de Molière – qu’ils citent afin que l’on se repère – et assemblées de manière à rendre le propos cohérent et structuré.

Drôle et intelligent

Si bien que l’on rit avec ce M.O.L.I.E.R.E., oui. Mais on apprend aussi des choses sur la vie et l’œuvre de l’artiste. On redécouvre Les précieuses ridicules qui « a mis tous les nobles en PLS » ! ; Le Tartuffe et les scandales générés par cette critique de « l’hypocrisie de la fausse dévotion » ; ou encore L’avare, Le médecin malgré lui, Dom Juan, Le bourgeois gentilhomme, Le malade imaginaire…

Clément Beauvoir, Lucas Hénaff, Etienne Luneau et Joseph Robinne en ont de l’imagination et une énergie folle ! Les effets comiques s’enchaînent et ne nous laissent pas le temps de nous ennuyer. Ainsi, on découvre un Arnaud de Bourbon hilarant sur son cheval ; une équipe de journalistes qui suivent et retranscrivent la tournée de Molière à la manière de commentateurs sportifs ; ou encore un Louis XIV faisant des entre-chats !

C’est vraiment plaisant de sentir des comédiens s’en donner ainsi à cœur joie. Leur fougue, leur enthousiasme et leur générosité sont exaltants. Et l’on redécouvrirait bien volontiers toutes les grandes figures du théâtre de cette manière !

Ça tombe bien, car il paraît qu’un T.C.H.E.K.H.O.V. serait en préparation… !

M.O.L.I.E.R.E., d’après Molière, avec Clément Beauvoir, Lucas Hénaff, Etienne Luneau, Joseph Robinne, mise en scène Elsa Robinne, se joue au Théâtre des Barriques, du 07 au 30 juillet, à 14h25 (relâche le mardi).

Puis du 08 au 25 septembre 2022 au Théâtre de l’Épée de bois, à Paris.

Retrouvez tous nos articles consacrés au Festival Off d’Avignon ici.